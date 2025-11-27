Ремонт дороги Кызылорда – Жезказган может затянуться: сенатор назвал причины

Депутат Сената Серик Шайдаров 27 ноября 2025 года в своем депзапросе указал на ряд проблем в строительстве дороги Кызылорда – Жезказган, передает корреспондент Zakon.kz.

Сам проект строительства дороги депутат назвал "драйвером развития области Улытау", отметив, что фактические темпы реализации значительно уступают запланированным темпам.

"Касым-Жомарт Токаев ранее уже критиковал медленное выполнение работ, подчеркивая значение трассы для нескольких регионов. Несмотря на то, что в текущем году реконструкция была начата на участке от границы области до Жезказгана, значительная часть работ по-прежнему отстает от графика. Особую обеспокоенность вызывает участок протяженностью 208 километров, где выполнение работ и финансирование существенно ниже плана. На нескольких лотах наблюдается крайне низкий уровень освоения средств, отсутствие асфальтобетонных заводов, нехватка техники и материалов. На отдельных участках ключевые виды работ вообще не начаты, что делает выполнение проекта в установленные сроки малореальным", – сказал Шайдаров.

Он выразил уверенность, что при таком темпе объемы работ, запланированные на 2025 год, неизбежно перейдут на 2026 год. А это в свою очередь приведет к двукратному увеличению нагрузки и риску повторить затяжную историю строительства автодороги Караганда – Балхаш.

"Это вызывает серьезное беспокойство у местного населения и депутатов маслихата. Считаю, что координация между министерством и подрядными организациями должна быть усилена, а контроль за ходом работ – ужесточен", – добавил депутат.

О реконструкции трассы было объявлено еще в 2021 году.