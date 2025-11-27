#АЭС в Казахстане
Экономика и бизнес

Ввести сезонное кредитование перерабатывающих предприятий требует депутат

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, урожай, сбор зерна, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 11:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Сената Закиржан Кузиев 27 ноября 2025 года в своем депзапросе поднял проблему субсидирования перерабатывающих предприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, во время выезда в регионы к депутатам неоднократно обращались представители сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий.

"Главная проблема – это высокая кредитная нагрузка, нехватка оборотных средств и отсутствие доступных долгосрочных кредитов. Сегодня действующие программы, такие как "Кен Дала", "Агробизнес", в основном направлены на поддержку сельхозпроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ, а также для развития животноводства. В то же время перерабатывающая отрасль аграрного сектора фактически оказалась вне сферы целевой государственной поддержки, хотя именно она играет ключевую роль в создании добавленной стоимости и обеспечении устойчивого развития сельских территорий. Мы посетили маслоэкстракционный завод, перерабатывающий более 300 тысяч тонн семян подсолнечника в год", – сказал Кузиев.

Он отметил, что предприятие обеспечивает до 80% экспорта своей продукции, привлекая в страну валютную выручку и создавая рабочие места. Однако для бесперебойной работы только этому заводу необходимы оборотные средства в объеме 30 млрд тенге.

"Действующие меры господдержки, например, предоставление краткосрочного кредита по программе "Агробизнес" в размере 1,5 млрд тенге на одно предприятие, не покрывает даже минимальной потребности крупных переработчиков. Таких перерабатывающих предприятий в стране немало и большинство из них сталкиваются с аналогичными проблемами, что ставит под угрозу стабильность производственного цикла. Важно отметить, что такие средства являются возвратными, не требует ежегодных бюджетных вливаний и обеспечивает высокую экономическую эффективность. Сегодня средняя рентабельность переработчиков составляет от 10 до 15%", – подчеркнул сенатор.

При этом ставки банковского кредитования зачастую превышают 25% годовых, что вынуждает предприятие работать лишь для обслуживания долгов, не имея возможности для развития и увеличения объемов переработки. Кроме того, важно учесть, что перерабатывающие предприятия в течение 2-3 месяцев закупает у крестьянских хозяйств весь годовой объем сырья, полностью его оплачивая, а затем на протяжении года осуществляет его хранение и переработку.

"Такой производственный цикл требует значительных оборотных средств и длинных кредитных линий, чего в текущей программе кредитование не предусматривает. В результате развитие перерабатывающей отрасли серьезно отстает от роста сельхозпроизводства, что приводит к потере значительной части добавленной стоимости как внутри страны и снижению экономической устойчивости аграрного сектора в целом", – добавил Кузиев.

В связи с многочисленными обращениями сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий, сталкивающихся с дефицитом оборотных средств, он предложил следующее:

  • разработать специальные финансовые инструменты, направленные на обеспечение устойчивого развития предприятия по переработке;
  • предусмотреть долгосрочные льготные кредиты для пополнения оборотных средств сроком не менее трех лет с процентной ставкой не выше 5% годовых;
  • ввести сезонные кредитования, учитывающие специфику производственного цикла перерабатывающих предприятий.

В ноябре мы писали, что государство задолжало аграриям Казахстана более 300 млрд тенге.

Азамат Сыздыкбаев
