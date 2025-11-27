#АЭС в Казахстане
Общество

Отсутствием финансирования исторического туризма недовольна сенатор

Урочище Бозжыра, плато Устюрт, Устюртское плато, Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 14:06 Фото: pexels
Депутат Сената Асем Рахметова 27 ноября 2025 года в своем депзапросе заявила о ряде проблем в сфере исторического туризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что Казахстан обладает уникальным туристическим потенциалом, который остается недооцененным.

"Растущий мировой интерес к древним памятникам и сакральным объектам предъявляет новые требования к инфраструктуре и комплексному подходу государства. В Казахстане находятся десятки значимых памятников, включая объекты, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мангистау, где недавно прошло выездное заседание комитета Сената, является одним из ключевых регионов для развития исторического туризма. Однако, несмотря на утвержденный комплексный план развития туристской зоны, в республиканском бюджете на следующий год не предусмотрено ни одного тенге на реализацию этих мероприятий", – сказала Рахметова.

Кроме того, по ее словам, в стране лишь несколько вузов готовят археологов и этнологов, а в Мангистау, несмотря на большую концентрацию сакральных объектов, подготовка специалистов вовсе отсутствует. Сенатор подчеркнула, что без профессиональных научных кадров и устойчивой исследовательской базы невозможно обеспечить качественное развитие исторического туризма.

"Исторический туризм способен стать важным экономическим драйвером, но для этого государству необходимо обеспечить инфраструктурную поддержку, финансирование комплексных планов, развитие научных исследований и создание современной сервисной среды. Призываю правительство ускорить решения по этим направлениям и обеспечить надлежащее внимание к развитию сакральных и исторических объектов", – добавила депутат.

В июле 2025 года мы писали, что в Казахстане обновили список памятников истории и культуры.

Азамат Сыздыкбаев
