Общество

Аким области поручил усилить контроль за капитальным ремонтом Степногорской многопрофильной больницы

Ремонт больницы, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:31 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
В рамках рабочей поездки в город Степногорск аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с ходом капитального ремонта Степногорской многопрофильной городской больницы.

Руководитель региона посетил блоки, где в текущем году проводятся работы по обновлению, а также встретился с коллективом больницы.

Главный врач больницы Бахтияр Рахимов сообщил, что ведётся капитальный ремонт корпуса, в котором расположены отделения акушерства и гинекологии, терапии, хирургии, рентгенологии, физиолечения и лучевой диагностики. Работы выполняет ТОО "КазевроСтрой". Подготовлена проектно-сметная документация на ремонт блока А, которая находится на госэкспертизе. В планах также модернизация пищеблока, гаража и здания инфекционного корпуса 1964 года постройки, а также обновление системы подачи медицинских газов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Глава региона поручил завершить ремонт отделения чрескожного вмешательства в марте 2026 года.

Марат Ахметжанов отметил, что несмотря на проводимую модернизацию, сохраняется ряд ключевых проблем, требующих вмешательства: затягивание сроков и качество ремонта блоков Е и Г, устойчивый рост кредиторской задолженности, кадровый дефицит, отсутствие условий для полноценного функционирования отделений. Глава региона подчеркнул недопустимость ситуаций, когда ради освоения средств проводится экстренная госпитализация пациентов.

"Хороший специалист должен получать хорошую зарплату. Поэтому нужно создать все необходимые условия для удержания специалистов. Необходима хорошая организация работы. Плохая организация привела к таким результатам", – подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

По итогам посещения аким области поручил управлению здравоохранения и ГАСК и акимату г. Степногорска взять на особый контроль капитальный ремонт больницы. Поручил разработать жесткий план выхода из ситуации, а также предоставление ежемесячного заслушивания по деятельности медорганизации и графика ремонта отделений. А также проработать вопросы привлечения студентов в филиал медколледжа в Степногорске.

Аким области подчеркнул, что модернизация медицинской инфраструктуры должна сопровождаться строгим соблюдением закона, эффективным использованием средств и созданием условий для качественного оказания медицинской помощи населению.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

К слову, Степногорская больница включена в национальный пилотный проект "Модернизация сельского здравоохранения" и за последние два года получила значительное обновление медицинского оборудования. Закуплено 156 единиц техники на сумму более 2,9 млрд тенге, в том числе компьютерный томограф, ангиографическая установка, рентген-система, аппараты УЗИ, эндоскопические комплексы и другие виды высокотехнологичного оснащения. МРТ стоимостью 650 млн тенге находится на стадии поставки.

На капитальный ремонт четырех блоков выделено свыше 2,5 млрд тенге. Завершена разработка проектов еще на два блока общей стоимостью 1 млрд тенге. Дополнительно ведется работа над проектами инфекционного и патологоанатомического отделений.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Карина Негметова
Карина Негметова
