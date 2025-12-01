#АЭС в Казахстане
Общество

Ребенок умер в больнице: главного врача уволили в Жамбылской области

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 15:19 Фото: Zakon.kz
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев 1 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал трагедию в больнице района Турара Рыскулова, где умер шестилетний мальчик, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким сообщил, что после трагедии в больнице района Турара Рыскулова в акимате была создана специальная рабочая группа, которая уже начала проверку. К работе привлечены профильные эксперты.

"Наряду с этим Департамент медфармконтроля Жамбылской области Комитета медфармконтроля Минздрава провел проверку районной центральной больницы, и по ее итогам главный врач освобожден от занимаемой должности. Аналогичная работа проведена с главными врачами других медучреждений", – сказал аким.

10 октября 2025 года стало известно, что в селе Кулан Т. Рыскуловского района Жамбылской области умер шестилетний мальчик. Родные обвиняют в его смерти врачей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
