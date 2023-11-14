Квартиры умерших и переехавших стоимостью более 300 млн тенге присвоили в Таразе

Прокуратурой Жамбылской области по результатам анализа гражданских дел установлены схемы незаконного приобретения права собственности на 20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, злоумышленники выявляли в Таразе бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другое государство, и путем подделок правоустанавливающих документов завладевали ими для личной выгоды в целях продажи другим лицам.

"Данные преступления совершены путем предоставления суду искусственных доказательств, послуживших вынесению незаконных решений, изготовления сфальсифицированных судебных решений, совершения незаконных нотариальных действий. Прокуратурой области, по фактам незаконного завладения квартирами, зарегистрировано 6 уголовных дел по ч. 3 ст. 190 ("Мошенничество". – Прим. ред.) УК РК", – говорится в сообщении, опубликованном 14 ноября 2023 года на сайте прокуратуры Жамбылской области.

Как отмечается, в силу отсутствия собственников (наследников по завещанию и по закону), согласно требованиям Гражданского кодекса, указанные объекты подлежали признанию судом по искам акимата бесхозяйными, выморочными и обращению в коммунальную собственность.

"В прошлом году по трем из 20 объектов одно лицо осуждено к пяти годам лишения свободы. В текущем году приговором суда №2 Тараза от 6 октября 2023 года двое лиц осуждены к ограничению свободы на срок от двух до четырех лет за хищение двух квартир". Прокуратура Жамбылской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

"По остальным 15 объектам недвижимого имущества проводится досудебное расследование". Прокуратура Жамбылской области

В настоящее время по представлению прокуратуры области местными исполнительными органами применяются меры по возврату в доход государства обозначенного имущества.

Материал по теме Незаконно построить элитные дачи пытались на 270 участках в Туркестанской области

Прокуратура Туркестанской области не допустила строительства элитных дач на 270 участках земли в окрестностях Шымкента и предгорьях. Возбуждены восемь уголовных дел. Подробнее по ссылке выше.