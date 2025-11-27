#АЭС в Казахстане
Общество

Хитрый план с беременной девушкой обернулся для казахстанца проблемами с полицией

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 18:34 Фото: unsplash
Жительница города Косшы обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестные вымогают у ее сына почти два миллиона тенге. Однако эта история оказалась полна противоречий, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области уточнили, что первоначально мать утверждала, что сын рассказал ей о мужчине, который требует крупную сумму. Но вскоре стало ясно, что сам молодой человек сообщил полиции иную версию – якобы девушка, забеременевшая от него, требует выплатить ей 680 тысяч тенге, а он, к тому же, заложил дорогой телефон своего друга.

После расследования стало понятна, что ни одна из версий не подтверждается.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось: ни вымогателей, ни беременной девушки в действительности не существовало.

Оказалось, что 18-летний житель Косшы вместе со своим другом и подругой взял в аренду автомобиль, за который нужно было выплачивать по 50 тысяч тенге ежедневно. Долг стремительно рос, и трое решили скрыть свои финансовые проблемы от родителей.

Чтобы получить деньги, они придумали разные истории о вымогателях и долгах.

Теперь по факту мошенничества начато досудебное расследование.

Ранее мы рассказывали, что в области Абай бывший аким сельского округа совершила хищение денежных средств, выделенных на организацию общественных работ. Сумма похищенного превысила 500 тысяч тенге.

Анастасия Московчук
