Общество

Ипотека обернулась ловушкой: история казахстанки, которая потеряла миллионы

Жительница Усть-Каменогорска лишилась миллионов, доверившись "ипотечному консультанту", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области:

"В дежурную часть Иртышского ОП УП Усть-Каменогорска обратилась жительница города с заявлением о мошенничестве. По ее словам, женщина, войдя в доверие, пообещала помощь в оформлении ипотечного кредита и завладела денежными средствами на сумму более 3 млн тенге. Потерпевшая пояснила, что в декабре 2023 года увидела рекламное объявление об оказании услуг по содействию в приобретении жилья. После получения денежных средств подозреваемая перестала выходить на связь".

По данному факту полицией проводится досудебное расследование.

"В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".Пресс-служба ДП ВКО

Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять сомнительным объявлениям, а также не передавать денежные средства неизвестным лицам без официальных договоров и гарантий.

Ответила на звонок "Асель": пенсионерка едва не лишилась миллионов тенге

Ранее мы писали, что реклама в интернете стоила двум сестрам 10 млн тенге. А фейковая "Нурай" из Tinder лишила астанчанина 4 млн тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
