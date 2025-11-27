#АЭС в Казахстане
События

Полмиллиона тенге стоили бывшему акиму свободы

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 09:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В области Абай бывший аким сельского округа совершила хищение денежных средств, выделенных на организацию общественных работ. Сумма похищенного превысила 500 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

По данному факту было зарегистрировано досудебное расследование, после чего материалы передали в Департамент Агентства по противодействию коррупции для принятия процессуального решения.

В итоге суд признал бывшего акима виновной по статье 190 УК РК "Мошенничество" и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу. Также известно, что ущерб, причиненный государству, полностью возмещен.

12 ноября 2025 года мы рассказывали об аресте на два месяца акима Хромтау Сагындыка Шабикбаева.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
