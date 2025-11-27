Полмиллиона тенге стоили бывшему акиму свободы

В области Абай бывший аким сельского округа совершила хищение денежных средств, выделенных на организацию общественных работ. Сумма похищенного превысила 500 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

По данному факту было зарегистрировано досудебное расследование, после чего материалы передали в Департамент Агентства по противодействию коррупции для принятия процессуального решения.

В итоге суд признал бывшего акима виновной по статье 190 УК РК "Мошенничество" и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу. Также известно, что ущерб, причиненный государству, полностью возмещен.

