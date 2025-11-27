Не может объяснить случившееся: ассистент стоматолога рассказала о дне, когда умерла девочка

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 27 ноября 2025 года, где продолжается рассмотрение дела в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, начался допрос свидетелей, передает корреспондент Zakon.kz.

В суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Клак Юлия, работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года.

"По диплому я фельдшер, специальность "Лечебное дело". Я работала ассистентом стоматолога, это был мой первый опыт. То есть стажа не было. В обязанности входило помогать врачу, подавать нужные инструменты, готовить кабинет к приему", – ответила девушка.

Касаясь обстоятельств дела, Юлия Клак озвучила, что не может объяснить причину произошедшего и не знает, почему ситуация привела к трагическому исходу.

Она также пояснила порядок оказания услуг в клинике: пациенты сначала приходят на первичный прием, где проводится консультация и обсуждается план лечения. После этого их направляют на анализы, результаты которых передаются анестезиологу. Лишь по итогам обследования и согласования со специалистом принимается решение о проведении наркоза и начале лечения.

Девушка не смогла ответить на вопрос, какие анализы назначаются перед применением наркоза. Она заявила, что не назначает анализы, а все результаты отправляет анестезиологу. Принятие решения о применении наркоза также было принято анестезиологом.

В тот трагический день девушка ассистировала врачу-стоматологу, но не участвовала в оказании медицинской помощи пациентке. С ее слов, этим занимались врач-анестезиолог и ее помощница, а позже присоединился врач-стоматолог.

У нее также уточнили, как она относится к выводам проверки, где указано, что она не соответствует занимаемой должности.

"При собеседовании мне никто не говорил, что я должна иметь сертификаты. Я сразу сказала, что у меня образование фельдшера. Мне ответили, что с этим образованием можно работать. Посмотрели диплом и сертификат фельдшера – разрешили трудиться. Собеседование проводил старший ассистент, но он сейчас не работает. Знаю только его имя", – ответила Юлия Клак.

Она также поделилась, что сначала лечения все было нормально – начали наркоз и все проходило, как обычно.

"После окончания наркоза я начала убирать кабинет. Когда вернулась, ситуация уже вышла из-под контроля", – сказала девушка.

Во время прибытия скорой помощи девушка еще присутствовала, но в 15:05 по завершению реанимации ее уже не было в кабинете. Она вышла раньше. Ее также не было, когда фиксировали смерть пациентки. Однако на момент, когда после введения наркоза врач ознакомил родителей с необходимостью дополнительного объема лечения, она присутствовала.

"После чистки выявили кариес. Врач сообщил родителям, что нужно пролечить дополнительные зубы, и они согласились", – дополнила ассистент стоматолога.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.

25 ноября 2025 года прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.