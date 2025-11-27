#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.68
600.27
6.58
Общество

Не может объяснить случившееся: ассистент стоматолога рассказала о дне, когда умерла девочка

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 18:53 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 27 ноября 2025 года, где продолжается рассмотрение дела в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, начался допрос свидетелей, передает корреспондент Zakon.kz.

В суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Клак Юлия, работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года.

"По диплому я фельдшер, специальность "Лечебное дело". Я работала ассистентом стоматолога, это был мой первый опыт. То есть стажа не было. В обязанности входило помогать врачу, подавать нужные инструменты, готовить кабинет к приему", – ответила девушка.

Касаясь обстоятельств дела, Юлия Клак озвучила, что не может объяснить причину произошедшего и не знает, почему ситуация привела к трагическому исходу.

Она также пояснила порядок оказания услуг в клинике: пациенты сначала приходят на первичный прием, где проводится консультация и обсуждается план лечения. После этого их направляют на анализы, результаты которых передаются анестезиологу. Лишь по итогам обследования и согласования со специалистом принимается решение о проведении наркоза и начале лечения.

Девушка не смогла ответить на вопрос, какие анализы назначаются перед применением наркоза. Она заявила, что не назначает анализы, а все результаты отправляет анестезиологу. Принятие решения о применении наркоза также было принято анестезиологом.

В тот трагический день девушка ассистировала врачу-стоматологу, но не участвовала в оказании медицинской помощи пациентке. С ее слов, этим занимались врач-анестезиолог и ее помощница, а позже присоединился врач-стоматолог.

У нее также уточнили, как она относится к выводам проверки, где указано, что она не соответствует занимаемой должности.

"При собеседовании мне никто не говорил, что я должна иметь сертификаты. Я сразу сказала, что у меня образование фельдшера. Мне ответили, что с этим образованием можно работать. Посмотрели диплом и сертификат фельдшера – разрешили трудиться. Собеседование проводил старший ассистент, но он сейчас не работает. Знаю только его имя", – ответила Юлия Клак.

Она также поделилась, что сначала лечения все было нормально – начали наркоз и все проходило, как обычно.

"После окончания наркоза я начала убирать кабинет. Когда вернулась, ситуация уже вышла из-под контроля", – сказала девушка.

Во время прибытия скорой помощи девушка еще присутствовала, но в 15:05 по завершению реанимации ее уже не было в кабинете. Она вышла раньше. Ее также не было, когда фиксировали смерть пациентки. Однако на момент, когда после введения наркоза врач ознакомил родителей с необходимостью дополнительного объема лечения, она присутствовала.

"После чистки выявили кариес. Врач сообщил родителям, что нужно пролечить дополнительные зубы, и они согласились", – дополнила ассистент стоматолога.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.

25 ноября 2025 года прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Смерть ребенка в стоматологии: анестезиолог объяснила, почему скорую не вызвали сразу
17:27, Сегодня
Смерть ребенка в стоматологии: анестезиолог объяснила, почему скорую не вызвали сразу
Ошибка на ошибке: в суде раскрыли детали смерти ребенка после стоматологического лечения
16:41, 25 ноября 2025
Ошибка на ошибке: в суде раскрыли детали смерти ребенка после стоматологического лечения
Суд по делу морпеха в Мангистау: свидетель рассказал, как произошло убийство
12:25, 16 января 2025
Суд по делу морпеха в Мангистау: свидетель рассказал, как произошло убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: