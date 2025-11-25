#АЭС в Казахстане
Общество

Ошибка на ошибке: в суде раскрыли детали смерти ребенка после стоматологического лечения

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 16:41 Фото: pixabay
В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 25 ноября 2025 года продолжается рассмотрение дела в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

По его словам, эксперты установили, что в ряде зубов диагнозы "пульпит" и "кариес" были выставлены без обязательного указания кодов по МКБ-10 и без развернутого клинического описания. Интерпретации рентгеновских снимков и лабораторных данных, представленных клиникой, отсутствуют. При этом имеются несоответствия между медицинскими записями и видеоматериалами.

"Препараты, обнаруженные при вскрытии, не отражены в документации, а назначенная антибиотикопрофилактика не содержит расчета дозировок по массе. Анализы крови ребенка указывали на наличие воспалительного процесса, требующего консультации педиатра, однако анестезия была проведена, несмотря на противопоказания. По выводам судебно-медицинской экспертизы, у ребенка присутствовала двусторонняя нижнедолевая пневмония", – озвучил гособвинитель.

Помимо этого, было сказано, что анестезиолог осмотрел пациента только в день операции, а также не выполнены ключевые исследования: ЭКГ, флюорография, анализы на инфекции.

"Отсутствуют записи о беседе с родителями. В протоколе анестезии не указан ее вид, а при ухудшении состояния пациента кардиомониторинг и капнография не проводились. Зафиксировано необоснованное углубление наркоза и введение препаратов в недопустимых дозировках. Севофлуоран продолжал подаваться даже после остановки сердца. В клинике отсутствуют штатный анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист. Имеется только одна аварийная аптечка вместо шести, что нарушает требования стандарта. Наркозный аппарат Fabius Plus обслуживался специалистом, сертификат которого действителен только при работе в компании-дистрибьюторе. Внутренний разбор медицинского случая не проводился, а разъяснения родителям даны не в полном объеме", – рассказал прокурор.

Также в ходе проверки клиникой не предоставлены подтверждающие документы на наличие трудовых отношений с анестезиологом, и выявлены стоматологические иглы с истекшим сроком годности.

"Учитывая представленные данные, судебно-медицинское вскрытие показало развитие тканевой гипоксии, возникшей на фоне проведения медицинской седации и искусственной вентиляции легких в сочетании с имеющейся двусторонней нижнедолевой бронхопневмонией и сердечно-сосудистой недостаточностью. Эти факторы привели к отеку мозга и последующей смерти", – дополнил Еркебулан Шалкаров.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом.

16 августа того же года в Астане произошла еще одна трагедия – во время операции скончался 13-летний подросток. Позже Министерство здравоохранения прокомментировало обстоятельства его смерти.

