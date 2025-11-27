Смерть ребенка в стоматологии Астаны: управляющая клиники дала показания в суде

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 27 ноября 2025 года продолжается допрос свидетелей по делу в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники, где умерла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. Она пояснила, что ее образование не связано со стоматологией.

С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

"Пациентов я не консультирую – это медицинская часть. Первичное консультирование проводят администраторы. Это информирование об оказываемых услугах, стоимости и порядке предоставления. Дальнейшее медицинское консультирование проводится врачом", – дополнила девушка.

Она пояснила, что не помнит момента обращения родителей пациентки Есет Назире и не может сказать, кто именно проводил консультацию, так как запись осуществлялась через администраторов, а сама она администратором клиники не является и не фиксирует подобные детали.



"Контроль правильности записи к врачу, подписание документации пациентами. Все, что относилось к административной части, – это моя зона ответственности. Это анкета здоровья, договор оказания услуг, информированное добровольное согласие пациента на инвазивные услуги, согласие на лечение, а также согласие на наркоз", – заявила Елена Кусаинова

Отвечая на вопрос о моменте, когда ей стало известно о случившемся, она рассказала, что первой к ней подошла ассистент Юлия Бушина и сообщила о необходимости срочно принести дефибриллятор.



"Я взяла дефибриллятор и отнесла его. Затем мне сообщили вызвать скорую помощь, что я и сделала. Позже сотрудники скорой попросили приобрести адреналин, хотя он у нас был. Потом попросили атропин, которого в аптеке не оказалось. Мы с администратором искали препарат по аптекам, но его нигде не было. Когда я вернулась, мне сказали, что он уже не нужен", – рассказала управляющая стоматологией.

Она также пояснила, что в случае экстренной ситуации в клинике предусмотрены необходимые меры: имеется чемодан скорой помощи, весь персонал проходит обучение по оказанию неотложной помощи, а на стенах размещены инструкции с алгоритмами действий.



На вопрос о количестве реаниматологов в штате она ответила, что в клинике работала только один специалист – Аида Жумагалиева. Помимо этого, она пояснила, почему была допущена к работе Бушина, не имея сертификата стоматологического ассистента.

По ее словам, ранее на должность ассистента стоматолога допускали медсестер и фельдшеров со средним медицинским образованием, и требования о наличии специального сертификата тогда не предусматривались. Елена Кусаинова отметила, что о новых правилах в отношении квалификации персонала в клинике узнали уже после начала следствия, потому что, с ее слов, они были введены позже.

Следующим в повестке допроса была директор клиники, однако из-за окончания рабочего дня заседание прервали. По словам судьи, предстоит опросить еще трех-четырех свидетелей, после чего стороны перейдут к судебным прениям. Следующее заседание назначено на 2 декабря и, согласно плану, продлится весь день.



Сегодня, 27 ноября 2025 года, в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Клак (Бушина) Юлия, работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.



25 ноября 2025 года прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.