#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
512.53
592.43
6.53
Общество

Волки атакуют еще один регион Казахстана: ущерб фермеров превысил 160 млн тенге

волки терроризируют область Абай, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 22:43 Фото: pixabay
Жители области Абай пожаловались на нашествие волков, по вине которых они лишились более 450 коров и овец и столько же лошадей, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ущерб, нанесенный крестьянам, превышает 160 млн тенге.

"Количество случаев только растет. Я глава хозяйства. Вот уже несколько лет волки приходят даже на ферму и съедают коров с лошадьми прямо там". Талгат Ерденбеков

По словам жителей, только этим летом почти в каждом хозяйстве волки загрызли не меньше пяти голов скота.

Отмечается, что контролировать популяцию хищников стало сложно. Горная местность затрудняет охоту на машине. Потому найти желающих помочь сельчанам оказалось непросто. По инициативе фермерских хозяйств в районе организовали специальные соревнования для поддержания биологического равновесия и регулирования численности волков. Местные жители решили привлечь охотников с ловчими птицами и гончими собаками тазы. Так они надеются спасти домашний скот.


"Из-за расположения на склонах гор охота с использованием специального снаряжения и транспорта весьма затруднительна. Поэтому в 2023 году мы специально приглашали охотников. В прошлом году приглашали 14 человек, их снарядили всем необходимым. Однако результаты работы за два года оказались незначительными". Аким Кенгирбай бийского сельского округа Дархан Амангелдин

Ранее сообщалось, что волки грызут скот, и жители боятся выходить на улицу в Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Фермеры ВКО боятся нападения волков на их скот
04:04, 26 февраля 2025
Фермеры ВКО боятся нападения волков на их скот
Вероятно, волки: полтора десятка овец загрызли в ВКО
05:46, 23 января 2024
Вероятно, волки: полтора десятка овец загрызли в ВКО
Оперативники застрелили волков, напавших на скот в ВКО
03:23, 26 января 2024
Оперативники застрелили волков, напавших на скот в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: