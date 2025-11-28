Волки атакуют еще один регион Казахстана: ущерб фермеров превысил 160 млн тенге

Жители области Абай пожаловались на нашествие волков, по вине которых они лишились более 450 коров и овец и столько же лошадей, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ущерб, нанесенный крестьянам, превышает 160 млн тенге.

"Количество случаев только растет. Я глава хозяйства. Вот уже несколько лет волки приходят даже на ферму и съедают коров с лошадьми прямо там". Талгат Ерденбеков

По словам жителей, только этим летом почти в каждом хозяйстве волки загрызли не меньше пяти голов скота.

Отмечается, что контролировать популяцию хищников стало сложно. Горная местность затрудняет охоту на машине. Потому найти желающих помочь сельчанам оказалось непросто. По инициативе фермерских хозяйств в районе организовали специальные соревнования для поддержания биологического равновесия и регулирования численности волков. Местные жители решили привлечь охотников с ловчими птицами и гончими собаками тазы. Так они надеются спасти домашний скот.





"Из-за расположения на склонах гор охота с использованием специального снаряжения и транспорта весьма затруднительна. Поэтому в 2023 году мы специально приглашали охотников. В прошлом году приглашали 14 человек, их снарядили всем необходимым. Однако результаты работы за два года оказались незначительными". Аким Кенгирбай бийского сельского округа Дархан Амангелдин

