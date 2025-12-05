#Казахстан в сравнении
Общество

Ущерб 81 млн тенге: казахстанец разгромил и спалил развлекательный клуб

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 10:23 Фото: Zakon.kz
В области Жетысу огласили приговор молодому человеку, который разгромил и сжег развлекательный центр, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Жаркенте.

Как рассказали 5 декабря 2025 года в пресс-службе Департамента полиции области Жетысу, поздним вечером в одном из компьютерных клубов Жаркента подсудимый вместе с оператором заведения употребляли спиртные напитки.

"На фоне алкогольного опьянения между ними вспыхнул словесный конфликт. Неконтролируемая вспышка злости привела к трагическим последствиям: подсудимый начал умышленно уничтожать имущество центра. Разбивая стаканы, компьютеры, технику и выбрасывая мебель на лестничную площадку, он дошел до последнего – поджога. Достав из кармана спички, мужчина поджег имущество внутри комплекса и покинул место преступления, оставив огонь делать свое разрушительное дело. Пламя уничтожило значительную часть здания и оборудования, причинив владельцам колоссальный материальный ущерб", – сообщили в полиции.

Суд признал 25-летнего подсудимого виновным и назначил 8 лет лишения свободы. Ему также предстоит возмещение ущерба – более 81 млн тенге.

4 декабря в одном из домов Алматы разгорелся пожар, прибывшие спасатели вынесли и вернули к жизни мужчину.

