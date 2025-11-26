Волки грызут скот и жители боятся выходить на улицу в Туркестанской области

В Туркестанской области волки продолжают истреблять скот на пастбищах, а жители несколько сел Байдибекского района боятся выходить на улицу после наступления темноты, сообщает Zakon.kz.

У Атирхана Кемелбекова, который держит конюшню на окраине села и сам пасет лошадей, только за одну ночь хищники загрызли около 10-ти голов. Об этом передает "Седьмой канал".

Из-за волков пастухи оказались в долгах. Ведь лошади, как правило, свободно пасутся в горах, но теперь хищники постоянно на них нападают, из-за чего им пришлось пока вернуть оставшихся животных хозяевам. А сами они теперь не знают, как выплатить ущерб за погибший скот.

Со слов жителей, бороться с хищниками они не в силах. Все ружья в селах изъяты и в целом стрелять запрещено. Частных охотников нанять тоже не могут из-за отсутствия денег.

"Никто не занимается отловом волков. А они ведь активно размножаются по 10 щенков приносят. Нашей деревне нужна помощь: либо организовать отстрел волков, либо какие-то препараты применить", – сказал житель села Жанаталап Алмырза Еркебаев.

В акимате признают, что средств на вызов охотников в бюджете тоже нет. Тем не менее они дважды направляли официальные письма в областное общество охотников, но там пока чиновникам не ответили.

"Сейчас мы полностью анализируем ситуацию. Свяжемся с охотничьим хозяйством "Охотсоюз". Если они пришлют специалистов, мы обеспечим их боеприпасами. В течение недели или 10-ти дней проведем работы по отлову и отстрелу волков и шакалов в указанных местах", – прокомментировал заместитель акима Байдибекского района Бакыт Кыргызалиев.

