Уйгурская семья победила на конкурсе в Алматы
Фото: Instagram/rustam.kairyyev
Алматинская семья Рустама и Амины Кайрыевых обошла всех на конкурсе молодых семей "Моя опора – это семья", сообщает Zakon.kz.
Как передает телеканал Qazaqstan, за звание лучших состязались пять семей разных этносов. Им нужно было:
- представить видеовизитку;
- показать любой обычай своего народа;
- выступить с творческим номером.
В итоге первый приз жюри вручили уйгурской семье Рустаму и Амине Кайрыевым. Как выяснилось, пара состоит в браке 15 лет, воспитывает дочь Алишу и ожидает пополнения в семье.
"На сцене мы показали один из старинных уйгурских обычаев – исми қоюш (наречение ребенка именем). Всех присутствующих угостили национальным блюдом санзой. Это жаренные в масле длинные полоски теста, посыпанные сахарной пудрой, похожие на хворост", – рассказал глава семьи Рустам Кайрыев.
Второе место получила казахская семья Орынгалиевых, а замкнула тройку лидеров – африканская семья Дандали.
А в Шымкенте 80-летняя автоледи ловит на себе удивленные взгляды пешеходов и водителей.
