Уйгурская семья победила на конкурсе в Алматы

Алматинская семья Рустама и Амины Кайрыевых обошла всех на конкурсе молодых семей "Моя опора – это семья", сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Qazaqstan, за звание лучших состязались пять семей разных этносов. Им нужно было:

представить видеовизитку;

показать любой обычай своего народа;

выступить с творческим номером.

В итоге первый приз жюри вручили уйгурской семье Рустаму и Амине Кайрыевым. Как выяснилось, пара состоит в браке 15 лет, воспитывает дочь Алишу и ожидает пополнения в семье.

"На сцене мы показали один из старинных уйгурских обычаев – исми қоюш (наречение ребенка именем). Всех присутствующих угостили национальным блюдом санзой. Это жаренные в масле длинные полоски теста, посыпанные сахарной пудрой, похожие на хворост", – рассказал глава семьи Рустам Кайрыев.

Второе место получила казахская семья Орынгалиевых, а замкнула тройку лидеров – африканская семья Дандали.

