Общество

10-летний мальчик помог полиции задержать пьяного автоугонщика в Акмолинской области

10-летний мальчик помог полиции задержать пьяного автоугонщика в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 19:37 Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области наградили 10-летнего мальчика, рассказавшего полицейским о грубом нарушении ПДД, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента полиции Акмолинской области посетили среднюю школу №12 в Кокшетау, чтобы лично в руки передать награду 10-летнему Алану Колмагорову. Именно он оказал полиции содействие в раскрытии преступления по горячим следам.

"В знак признательности за неравнодушие, помощь и достойное воспитание благодарственные письма Алану и его маме – Юлии Колмагоровой вручил заместитель начальника ДП полковник Азамат Ашимов. Также от имени руководства школьнику подарил велосипед и модельную патрульную машинку".Пресс-служба ДП Акмолинской области

25 ноября 2025 года на линию "102" поступило телефонное сообщение о грубом нарушении ПДД водителем серого автомобиля. Звонившим оказался 10-летний Алан Колмагоров. Мальчик не только точно передал цвет и марку машины, но запомнил государственный номер.

Благодаря своевременной информации, патрульный экипаж своевременно отреагировал и задержал подозреваемого. Установлено, что этот автомобиль был угнан.

По словам мальчика, нарушение он заметил вместе с другом, а вот решение позвонить в полицию, принял самостоятельно. Школьник понимал, что действия нарушителя могли привести к более тяжким последствиям. На вопрос было ли Алану страшно звонить на линию "102", он отметил, что "самым страшным было то, что водитель мог кому-то навредить".

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил фельдшера из Астаны. 23-летняя Улдана Мырзуан пострадала в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса. Позже она скончалась в больнице.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
