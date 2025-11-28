10-летний мальчик помог полиции задержать пьяного автоугонщика в Акмолинской области

В Акмолинской области наградили 10-летнего мальчика, рассказавшего полицейским о грубом нарушении ПДД, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента полиции Акмолинской области посетили среднюю школу №12 в Кокшетау, чтобы лично в руки передать награду 10-летнему Алану Колмагорову. Именно он оказал полиции содействие в раскрытии преступления по горячим следам.

"В знак признательности за неравнодушие, помощь и достойное воспитание благодарственные письма Алану и его маме – Юлии Колмагоровой вручил заместитель начальника ДП полковник Азамат Ашимов. Также от имени руководства школьнику подарил велосипед и модельную патрульную машинку". Пресс-служба ДП Акмолинской области

25 ноября 2025 года на линию "102" поступило телефонное сообщение о грубом нарушении ПДД водителем серого автомобиля. Звонившим оказался 10-летний Алан Колмагоров. Мальчик не только точно передал цвет и марку машины, но запомнил государственный номер.

Благодаря своевременной информации, патрульный экипаж своевременно отреагировал и задержал подозреваемого. Установлено, что этот автомобиль был угнан.

По словам мальчика, нарушение он заметил вместе с другом, а вот решение позвонить в полицию, принял самостоятельно. Школьник понимал, что действия нарушителя могли привести к более тяжким последствиям. На вопрос было ли Алану страшно звонить на линию "102", он отметил, что "самым страшным было то, что водитель мог кому-то навредить".

