События

Пачки денег в пакетике: бабушка чуть не лишилась 24 млн тенге после пары звонков и сообщения с 1414

коллаж с телефоном в руках и деньгами, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:06 Фото: ДП Павлодарской области
Пенсионерка чуть не отдала мошенникам 24 млн тенге в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области 2 декабря 2025 года рассказали, что мошенники по видом сотрудников энергокомпании позвонили пенсионерке и сообщили о проведении проверки счетчика: придет контролер и нужно будет назвать код, поступивший с сервиса 1414, якобы для работы. Ничего не подозревая, пенсионерка продиктовала код.

А через некоторое время пенсионерке уже позвонили якобы из банка и сообщили, что у нее взломан кабинет в Egov, все личные данные оказались в открытом доступе и мошенники хотят завладеть ее деньгами. Чтобы этого не допустить, нужно перевести деньги на "безопасный счет".

"После чего объяснили, что в течение дня приедет курьер, которому нужно будет отдать деньги. Не раздумывая, пенсионерка сняла со своего депозита 24 млн тенге, оплатила 800 тысяч тенге комиссионных сборов и, вернувшись домой, ждала дальнейших указаний. Позже она зашла в гости к подруге, которая сразу же сообщила о своих подозрениях своему участковому инспектору полиции", – сообщили в ДП.

На опубликованном оперативном видео видно, что пачки денег бабушка в ожидании курьера положила в пакет, залепив скотчем. Полицейские деньги заменили на книжки.

В настоящее время по факту мошенничества начато досудебное расследование. Установлены номера, звонивших мошенников, ведется розыск подозреваемых.

Полиция в очередной раз призывает жителей быть предельно внимательными: никакие государственные органы не забирают деньги "на сохранность" и не направляют курьеров. Любые подобные звонки – это мошенничество.

В Кокшетау 79-летний пенсионер отдал аферистам 13 млн тенге, думая, что помогает дочери избежать ответственности за якобы совершенное ДТП.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
