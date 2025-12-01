#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Общество

Добро в действии: история успеха волонтерских инициатив в Карагандинской области

волонтеры, добро, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 17:06 Фото: gov.kz
Волонтерскому движению Нуринского района в этом году исполнилось 10 лет. За это время оно превратилось из небольшой инициативы в важную часть жизни района.

Добровольцы помогают пенсионерам, семьям в трудной ситуации, особенным детям, и сотрудничают с медучреждениями. Сегодня в районе работают два волонтерских отряда, а их деятельность отмечена на республиканском уровне.

Фото: gov.kz

Группа Nura Arnasy была создана в 2015 году. Ее основатель Талгат Жайлаубайулы рассказывает, что идея возникла еще раньше.

Фото: gov.kz

"Это была моя мечта – организовать волонтерскую группу. Часто видел в Астане, как работают добровольцы, помогают нуждающимся, и хотел создать что-то подобное дома. Долгое время не было возможности запустить проект, однако желание помогать людям оказалось сильнее обстоятельств!" – говорит руководитель волонтерской группы.

С годами спектр деятельности расширился: добровольцы помогают одиноким пенсионерам, привозят продукты малообеспеченным семьям, работают с молодежью и особенными детьми. Одним из самых тяжелых этапов стала пандемия, когда в районе остро не хватало средств защиты и лекарств. Волонтеры раздали тысячи масок, сами шили бахилы и помогали закупать необходимые препараты.

Сегодня в движении участвуют 194 человека, из них 74 – самые активные. Большую роль играет молодежь: среди добровольцев много школьников, студентов и представителей социально уязвимых категорий. Участие в проектах помогает им развивать ответственность, прививает навыки взаимопомощи. Даже учась в Караганде, многие летом возвращаются в район, чтобы продолжать работу. Сам Талгат Жайлаубайулы возглавляет Молодежный ресурсный центр, поэтому ему это направление особо дорого.

"Стараемся делать все для молодежи по мере возможности, даже если это порой кажется невозможным. К каждому нужен свой подход. Я учу ценить помощь и помогать близким", – говорит волонтер.

Фото: gov.kz

Особое внимание уделяется медицинскому волонтерству. Волонтерам часто приходилось выполнять задачи, связанные с поддержкой больницы и оказанием помощи медработникам. На спонсорские средства для районной больницы приобретена специальная кровать с подъемным механизмом и лодка, чтобы во время паводков медработники могли добраться до нужного села. Для помощи здравоохранению был создан еще один отряд – QazMed, который возглавила коллега Талгата Алия Ансаркызы. Их вклад в развитие здравоохранения был отмечен на республиканском форуме "QazMed Volunteers – медицинское волонтерство на благо страны".

Но сами волонтеры говорят, что главное для них – доверие людей.

"Силу движению придают обычные человеческие моменты, когда пожилые радуются вниманию и возможности просто поговорить. Такие встречи мотивируют работать еще лучше, ведь для старшего поколения самое важное – простое человеческое участие", – считает Талгат Жайлаубайулы.

Поддержка предпринимателей и местных властей тоже помогла развитию движения. Молодежному центру выделили транспорт, обновили оборудование, расширили возможности для мероприятий. Волонтеры организуют благотворительные концерты, участвуют в республиканских форумах и представляют район на крупных площадках.

Фото: gov.kz

Сегодня Нуринский район известен своей активностью: в прошлом году поселок Нура признали самым добрым в Казахстане. Он получил награду в номинации "ЕҢ МЕЙІРІМДІ АУЫЛ-2024" на международной премии "Волонтер года" и проекте "Марафон добрых дел". По словам Талгата, смысл волонтерства не в статусе, а в том, что остается в памяти людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алматинская область возглавила "Марафон добрых дел": более 10 тысяч волонтеров объединились ради перемен
16:11, 04 июня 2025
Алматинская область возглавила "Марафон добрых дел": более 10 тысяч волонтеров объединились ради перемен
Глава государства побеседовал с тружениками села Шахтер в Карагандинской области
18:48, 14 августа 2024
Глава государства побеседовал с тружениками села Шахтер в Карагандинской области
"Как родной": русская девушка преподает казахский язык и литературу в своем селе
12:00, 30 мая 2023
"Как родной": русская девушка преподает казахский язык и литературу в своем селе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: