Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава государства побеседовал с тружениками села Шахтер в Карагандинской области

Касым-Жомарт Токаев на встрече, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 18:48 Фото: Акорда
Во время посещения Нуринского района Карагандинской области Касым-Жомарт Токаев побеседовал с тружениками села Шахтер, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды 14 августа опубликовали сообщение, что директор ТОО "Шахтерское" Георгий Прокоп сообщил президенту, что на предприятии в сфере сельского хозяйства работают 245 местных жителей, которые в основном занимаются посевом зерновых и масличных культур, а также картофеля.

Касым-Жомарт Токаев на встрече, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 18:48

Фото: Акорда

По его словам, технический парк агрообъединения представлен современными гусеничными и колесными тракторами и зерноуборочными комбайнами – John Deere, Buhler, CLASS, Lovol, Valtra, РСМ, Acros. На сегодняшний день отмечается полная подготовка к уборке зерновых культур.

Местные жители также рассказали о созданных благоприятных условиях для работы и проживания в селе.

По словам Касым-Жомарта Токаева, государство продолжит уделять особое внимание развитию села и оказывать поддержку фермерам.

Сегодня, 14 августа 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область.Там он ознакомился с деятельностью социальных объектов села Шахтер.

Читайте также

МЧС
Делегация МЧС Казахстана во главе с министром Чингисом Ариновым прибыла в Кыргызстан
Президент
Президент ознакомился с деятельностью социальных объектов села Шахтер в Карагандинской области
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК
В МИДе Казахстана прокомментировали ситуацию в Курской области
Аксинья Титова
Токаев Касым-Жомарт Карагандинская область 2024 год Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гимнастика Вердикт CAS
Париж-2024: CAS отбирает "бронзу" у американской гимнастки
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Космические исследования
НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: