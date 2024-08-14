Глава государства побеседовал с тружениками села Шахтер в Карагандинской области

Во время посещения Нуринского района Карагандинской области Касым-Жомарт Токаев побеседовал с тружениками села Шахтер, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды 14 августа опубликовали сообщение, что директор ТОО "Шахтерское" Георгий Прокоп сообщил президенту, что на предприятии в сфере сельского хозяйства работают 245 местных жителей, которые в основном занимаются посевом зерновых и масличных культур, а также картофеля.

Фото: Акорда

По его словам, технический парк агрообъединения представлен современными гусеничными и колесными тракторами и зерноуборочными комбайнами – John Deere, Buhler, CLASS, Lovol, Valtra, РСМ, Acros. На сегодняшний день отмечается полная подготовка к уборке зерновых культур.

Местные жители также рассказали о созданных благоприятных условиях для работы и проживания в селе.

По словам Касым-Жомарта Токаева, государство продолжит уделять особое внимание развитию села и оказывать поддержку фермерам.

Сегодня, 14 августа 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область.Там он ознакомился с деятельностью социальных объектов села Шахтер.