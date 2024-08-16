В защиту дольщиков: в Казахстане ужесточают требования к застройщикам
Документ "О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июля 2016 года № 345 "Об утверждении типовой формы договора о долевом участии в жилищном строительстве" был размещен 14 августа на сайте "Открытые НПА". Его обсуждение продлится до 28 августа 2024 года.
В пункт 29 приказа предлагается внести следующие корректировки:
- Уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и Договора, выразившиеся в уменьшении/увеличении площади доли.
- При этом отступлением от проектно-сметной документации и Договора не является уменьшении/увеличении площади доли на менее чем 1,5 %.
- Не допускается внесение изменений и дополнений в данный пункт.
- В случае отступление от проектно-сметной документации, выразившиеся в уменьшения приобретаемой общей площади более чем на 1,5 % уполномоченная компания возмещает дольщику фактическую разницу за площадь.
- В случае отступления от проектно-сметной документации, выразившиеся в увеличении площади доли более чем на 1,5 %, дольщик возмещает уполномоченной компании 50 % от фактической увеличенной площади доли.
Сегодня условия другие. В нынешних договорах долевого участия, согласно тому же пункту 29, застройщик может уменьшить фактическую площадь квартиры до 3 % от указанной в договоре и уплаченной дольщиком. Нарушением это не считается.
Если взять квартиру в 70 кв. метров, то получится, что сегодня застройщик может смело уменьшить площадь квартиры на 2,1 метра. При нынешних ценах в новостройках около 490 тыс. тенге за 1 кв.метр сумма за неполученные 2,1 кв.метра составит больше 1 миллиона тенге.
Другими словами, застройщик может получать с дольщиков большие деньги, не неся никакой ответственности. Ранее мы рассказали, как 220 дольщиков выиграли суд против застройщиков.