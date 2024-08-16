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Законодательство РК

В защиту дольщиков: в Казахстане ужесточают требования к застройщикам

рука держит ключи, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 11:19 Фото: pixabay
Застройщиков обяжут выплачивать компенсацию дольщикам в случае, если фактическая площадь квартиры будет меньше указанной в договоре более чем на 1,5 %. А если площадь окажется больше, то дольщик может выкупить ее, заплатив только за половину этой площади, сообщает Zakon.kz.

Документ "О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июля 2016 года № 345 "Об утверждении типовой формы договора о долевом участии в жилищном строительстве" был размещен 14 августа на сайте "Открытые НПА". Его обсуждение продлится до 28 августа 2024 года.

В пункт 29 приказа предлагается внести следующие корректировки:

  1. Уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и Договора, выразившиеся в уменьшении/увеличении площади доли.
  2. При этом отступлением от проектно-сметной документации и Договора не является уменьшении/увеличении площади доли на менее чем 1,5 %.
  3. Не допускается внесение изменений и дополнений в данный пункт.
  4. В случае отступление от проектно-сметной документации, выразившиеся в уменьшения приобретаемой общей площади более чем на 1,5 % уполномоченная компания возмещает дольщику фактическую разницу за площадь.
  5. В случае отступления от проектно-сметной документации, выразившиеся в увеличении площади доли более чем на 1,5 %, дольщик возмещает уполномоченной компании 50 % от фактической увеличенной площади доли.

Сегодня условия другие. В нынешних договорах долевого участия, согласно тому же пункту 29, застройщик может уменьшить фактическую площадь квартиры до 3 % от указанной в договоре и уплаченной дольщиком. Нарушением это не считается.

Если взять квартиру в 70 кв. метров, то получится, что сегодня застройщик может смело уменьшить площадь квартиры на 2,1 метра. При нынешних ценах в новостройках около 490 тыс. тенге за 1 кв.метр сумма за неполученные 2,1 кв.метра составит больше 1 миллиона тенге.

Другими словами, застройщик может получать с дольщиков большие деньги, не неся никакой ответственности. Ранее мы рассказали, как 220 дольщиков выиграли суд против застройщиков.

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