#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

Крушение самолета в Актау: вторая часть расследования на завершающей стадии

самолет, крушение, Актау, AZAL, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 10:38 Фото: МЧС РК
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ход расследования крушения азербайджанского самолета под Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, расследование делится на две части.

"Первая – криминальная часть, которую Генпрокуратура ведет. Там они в контакте с российскими коллегами. А вторая часть касается расследования Министерства транспорта – на завершающей стадии расследования. Поэтому мы сейчас там ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационные приборы и так далее. И в принципе по Минтрансу готовы будем завершить", – сказал Бозумбаев.

По его словам, оно может завершиться уже в этом году или в начале следующего года.

"А то, что касается части Генпрокуратуры, они в контакте, в плотном. Там тоже подвижки есть, вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится", – добавил Бозумбаев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Крушение самолета в Актау: предварительные итоги расследования опубликуют на следующей неделе
12:41, 24 января 2025
Крушение самолета в Актау: предварительные итоги расследования опубликуют на следующей неделе
Окончательный отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют до конца года
13:33, 07 августа 2025
Окончательный отчет по крушению самолета AZAL под Актау опубликуют до конца года
Крушение самолета вблизи Актау: в Генпрокуратуре дело назвали непростым
12:44, 29 января 2025
Крушение самолета вблизи Актау: в Генпрокуратуре дело назвали непростым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: