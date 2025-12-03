Крушение самолета в Актау: вторая часть расследования на завершающей стадии

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ход расследования крушения азербайджанского самолета под Актау, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, расследование делится на две части.

"Первая – криминальная часть, которую Генпрокуратура ведет. Там они в контакте с российскими коллегами. А вторая часть касается расследования Министерства транспорта – на завершающей стадии расследования. Поэтому мы сейчас там ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий, аэронавигационные приборы и так далее. И в принципе по Минтрансу готовы будем завершить", – сказал Бозумбаев.

По его словам, оно может завершиться уже в этом году или в начале следующего года.

"А то, что касается части Генпрокуратуры, они в контакте, в плотном. Там тоже подвижки есть, вы же видели заявления различных лидеров соседних государств. Поэтому мы надеемся, что в следующем году там тоже завершится", – добавил Бозумбаев.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.