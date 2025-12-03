Альназарова о видео на борту самолета: Нет задачи оправдываться

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала свое участие в оказании помощи пассажиру на борту самолета, передает корреспондент Zakon.kz.

В социальных сетях активно обсуждают историю о том, как министр здравоохранения Акмарал Альназарова на борту самолета, следовавшего из Астаны в Алматы, помогла пассажиру.

"Я не впервые оказываю помощь, но впервые это распространяется в соцсетях. Помощь была оказана, у человека было давление, рвота. В самолете спросили, есть ли врач, конечно, я побежала помочь. Я думаю, что любой медицинский сотрудник на моем месте помог бы", – сказала Альназарова.

Видео распространилось в соцсетях и не всегда комментарии носят позитивный характер – некоторые пользователи считают, что оказание помощи было PR-кампанией министра.

"Я думаю, что здесь я не смогу повлиять на мнение каждого. Мне было важно, я исполнила свой долг и обязанность. У меня здесь нет задачи оправдываться перед кем-либо", – ответила министр.

