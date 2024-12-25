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Происшествия

Крушение самолета близ Актау: комментарий МЧС

Крушение самолета близ Актау: комментарий МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 12:04 Фото: pexels
Пассажирский самолет, разбившийся вблизи Актау, по предварительным данным, следовал из Баку в Грозный. Согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана, прибывшие спасатели приступили к тушению пожара, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

"По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара".Пресс-служба МЧС РК

В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Также предварительно сообщается, что имеются выжившие.

В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный ШТАБ, где работает телеефон горячей линии: 8/7292/319099.

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По данным Министерства транспорта Казахстана воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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