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События

Крушение самолета в Актау: предварительные итоги расследования опубликуют на следующей неделе

крушение, Актау, авиапроисшествие , фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 12:41 Фото: пресс-служба МЧС РК
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 24 января 2025 года рассказал, когда завершится расследование крушения самолета недалеко от Актау, сообщает Zakon.kz.

Канат Бозумбаев отметил, что в настоящее время ведется расследование.

"Экспертная группа сформирована, они сейчас изучают записи черного ящика – кто, что говорил, какие команды давал. Думаю, что на следующей неделе эта работа, скорее всего, завершится и Минтранспорта предоставит соответствующую информацию. Наберитесь немного терпения", – призвал он.

Он уточнил, что речь идет не о криминальном расследовании, а о расследовании авиационного происшествия авиационными властями.

"Комиссия работают: черные ящики полностью расшифрованы. Теперь параметры, режимы полета и аудио-переговоры с землей, между собой, с экипажем, они накладываются и будут сделаны определенные выводы. Но для этого нужна судебная экспертиза, которая при Минюсте. Родственники должны тоже проверить голоса, что это на самом деле пилоты, эти члены экипажа и так далее. Это большая международная работа. Я надеюсь, мы надеемся, что на следующей неделе, предварительно, эта часть будет опубликована Министерством транспорта – ИКАО рекомендует в течение 30 дней со дня происшествия сделать это. Должны будут уложиться", – отметил он

Отдельно возбуждено уголовное дело под эгидой Генеральной прокуратуры и транспортный прокурор держит, по словам Бозумбаева, на контроле это дело.

"Там есть баллистическая и взрывотехническая экспертизы. Работа сейчас там продолжается. То есть картинка из двух вещей, она должна быть сложена... ...Предварительные итоги расследования крушения самолета опубликуют на следующей неделе. Черные ящики собраны и расшифрованы, возвращены в РК и находятся в следственной группе под эгидой Генпрокуратуры, над ними работают все эксперты. Копии материалов есть как у Российской Федерации, так и азербайджанской стороны – нам скрывать нечего. Я имею в виде аудиопереговоры и прочие вещи", – резюмировал он.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Мадина Мамырханова
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