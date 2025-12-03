#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Общество

Температурные качели от +13 до -35: подробный прогноз на декабрь в Казахстане

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" 3 декабря 2025 года распространил подробный прогноз погоды по Казахстану на декабрь, сообщает Zakon.kz.

Ранее в ведомстве уже рассказывали, что, согласно консультативному прогнозу, первый месяц зимы на большей части республики прогнозируется с температурным фоном около нормы, в западных регионах – выше нормы на 1-2°С, на северо-востоке, востоке республики – ниже нормы на 1°С.

"В первой декаде декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – на западе, севере, востоке и в центре страны ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине – в виде дождя и снега. В горных и предгорных районах востока, юго-востока Казахстана прогнозируется сильный снег. По республике ожидаются метели, гололед, туман".Казгидромет

В начале декабря основной фон дневной температуры воздуха прогнозируется:

  • на западе страны и в области Улытау – 0+8°С;
  • в северных и центральных регионах – -3+2°С;
  • на востоке – 0-8°С;
  • в южной половине – +5+13°С.

Но к концу декады северо-западный антициклон, подпитываясь арктическими воздушными массами, поспособствует понижению температуры воздуха практически на всей территории страны:

  • на западе, северо-западе (Актюбинская область) страны ночью до -5-15°С, днем до -3-10°С;
  • на севере, северо-западе (Костанайская область), в центре и на востоке страны ночью до -18-28°С, днем до -10-18°С, на востоке страны в отдельных районах ночью до -30°С, днем до -20°С;
  • на юге, юго-востоке ночью до -5-15°С, днем до -2-7°С, в горных районах ночью до -10-18°С, днем до -8-13°С.

Во второй и третьей декадах ожидается колебание температурного фона ночью от -15-25°С до -5-10°С, днем -3+2°С до -5-13°С, на северо-востоке, в центре и на востоке страны в отдельные дни ожидается понижение ночью до -25-35°С, днем до -15-20°С.

На юго-западе и в южной половине страны предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0-5°С до -10-18°С, днем от 0+8°С до -3-8°С. В горных районах юго-востока страны в отдельные дни прогнозируется понижение ночью до -20°С, днем до -5-13°С.

В течение месяца ожидается переменчивая погода: осадки преимущественно в виде снега будут чередоваться с ясными морозными днями без осадков. Местами прогнозируются порывистый ветер с метелями, туман и гололед, что не исключение для декабря.

С 4 по 6 декабря 2025 года почти весь Казахстан накроют снегопады и дожди.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Два паса Овечкина позволили "Вашингтону" одержать 15-ю победу в сезоне
12:12, Сегодня
Два паса Овечкина позволили "Вашингтону" одержать 15-ю победу в сезоне
Температурные качели: чего казахстанцам ждать от погоды в декабре
10:38, 17 ноября 2025
Температурные качели: чего казахстанцам ждать от погоды в декабре
Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается туман 13 декабря
15:27, 12 декабря 2022
Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается туман 13 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: