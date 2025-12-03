Температурные качели от +13 до -35: подробный прогноз на декабрь в Казахстане

"Казгидромет" 3 декабря 2025 года распространил подробный прогноз погоды по Казахстану на декабрь, сообщает Zakon.kz.

Ранее в ведомстве уже рассказывали, что, согласно консультативному прогнозу, первый месяц зимы на большей части республики прогнозируется с температурным фоном около нормы, в западных регионах – выше нормы на 1-2°С, на северо-востоке, востоке республики – ниже нормы на 1°С.

"В первой декаде декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – на западе, севере, востоке и в центре страны ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине – в виде дождя и снега. В горных и предгорных районах востока, юго-востока Казахстана прогнозируется сильный снег. По республике ожидаются метели, гололед, туман". Казгидромет

В начале декабря основной фон дневной температуры воздуха прогнозируется:

на западе страны и в области Улытау – 0+8°С;

в северных и центральных регионах – -3+2°С;

на востоке – 0-8°С;

в южной половине – +5+13°С.

Но к концу декады северо-западный антициклон, подпитываясь арктическими воздушными массами, поспособствует понижению температуры воздуха практически на всей территории страны:

на западе, северо-западе (Актюбинская область) страны ночью до -5-15°С, днем до -3-10°С;

на севере, северо-западе (Костанайская область), в центре и на востоке страны ночью до -18-28°С, днем до -10-18°С, на востоке страны в отдельных районах ночью до -30°С, днем до -20°С;

на юге, юго-востоке ночью до -5-15°С, днем до -2-7°С, в горных районах ночью до -10-18°С, днем до -8-13°С.

Во второй и третьей декадах ожидается колебание температурного фона ночью от -15-25°С до -5-10°С, днем -3+2°С до -5-13°С, на северо-востоке, в центре и на востоке страны в отдельные дни ожидается понижение ночью до -25-35°С, днем до -15-20°С.

На юго-западе и в южной половине страны предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0-5°С до -10-18°С, днем от 0+8°С до -3-8°С. В горных районах юго-востока страны в отдельные дни прогнозируется понижение ночью до -20°С, днем до -5-13°С.

В течение месяца ожидается переменчивая погода: осадки преимущественно в виде снега будут чередоваться с ясными морозными днями без осадков. Местами прогнозируются порывистый ветер с метелями, туман и гололед, что не исключение для декабря.

С 4 по 6 декабря 2025 года почти весь Казахстан накроют снегопады и дожди.