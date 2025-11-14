Декабрь 2025 года будет теплее нормы на большей части Казахстана

Синоптики РГП "Казгидромет" представили климатическую характеристику декабря по Казахстану. Также специалисты рассказали, каким будет первый зимний месяц в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Так, в этом месяце в стране устанавливаются самые короткие дни и продолжается понижение температуры.

Среднемесячные значения варьируются от +1°C на Каспии до -13-18°C на севере и востоке, а на северо-востоке ВКО – до -20-24°C.

В холодные годы температура может опускаться на 6-14 градусов ниже нормы, а абсолютные минимумы достигают -37-51°C в разных регионах.

К примеру, в теплые годы среднемесячная температура превышала норму на 4-10°C, а абсолютные максимумы доходили до +19+25°C на юге.

Количество осадков в декабре уменьшается в северной части и увеличивается на юге: от 10-24 мм на большей территории до 51-200 мм в горах. На севере почти всегда выпадает снег, на юге возможны дожди.

Снежный покров к концу месяца достигает 10-20 см на севере и в предгорьях, в горах востока – до 66 см, а в Мангистау снег отсутствует. На севере наблюдается до 9 дней метелей, в отдельных районах – до 14, а в южных областях они почти не встречаются. Туманы фиксируются от 3 до 8 дней, в горах – до 14.

Прогноз на декабрь 2025 года

По данным метеорологов, температура ожидается выше нормы на 1-2°C на большей части страны, а около нормы – в южных и юго-восточных областях.

Средняя температура месяца составит -6-14°C, на востоке – до -16°C, на юге и юго-западе -5+2 °C.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по стране на 15-17 ноября 2025. На выходные казахстанцам обещают от -10°C до +20°C.