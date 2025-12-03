#Казахстан в сравнении
Общество

Метели накроют почти весь Казахстан в ближайшие дни

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 11:27 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали очередной прогноз погоды по Казахстану. Синоптики рассказали, к чему подготовиться жителям страны с 4 по 6 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенном релизу, на большей части Казахстана с ложбиной северо-западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега.

"На севере, востоке, в центре страны ожидаются низовая метель, гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь на западе республики 4-5 декабря, уточнили эксперты, под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

"В температурном фоне значительных изменений не ожидается", – сказано в заключительной части.

Снег, дожди и метель надвигаются на Казахстан

Ранее синоптики поведали о погоде с 3 по 5 декабря 2025 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане чувствуется зима и там прогнозируют метель с гололедом, то в Алматы и Шымкенте лишь обещают дождь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
