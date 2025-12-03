#Казахстан в сравнении
Общество

Обновление Генплана Алматы: приоритеты – транспорт, полицентры и зеленые зоны

Обновление Генплана Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 13:02 Фото: акимат Алматы
Почетный архитектор Казахстана, профессор и один из авторов действующего Генерального плана Алматы Алтай Сатыбалдиев рассказал, для чего необходима его корректировка.

Он отметил, что основой корректировки является заперт на застройку местности южнее проспекта Аль-Фараби, ВОАД, улиц Саина и Жандосова, а также расширение зеленых зон и ускорение развития общественного транспорта.

"Одним из ключевых направлений корректировки станет развитие общественного транспорта. Понимание необходимости ускоренного внедрения систем массовой перевозки – ЛРТ и БРТ – усилилось, как и потребность в расширении выделенных полос, обеспечивающих приоритет общественного транспорта перед личным. Это позволит снизить транспортную нагрузку и улучшить экологическую ситуацию", – подчеркнул эксперт.

По его словам, в скорректированном проекте особое внимание уделяется развитию полицентров – территорий опережающего развития, которые должны разгрузить центр, где сегодня сосредоточено около 60% рабочих мест. Задача – обеспечить периферийные районы рабочими местами, общественными пространствами, инфраструктурой и высоким уровнем благоустройства.

Еще один приоритет – зеленые зоны общего пользования. Площадь зеленых зон планируется увеличить более чем втрое – до 3800 гектаров. Будет создана единая экосистема, в том числе новые лесопарки в логах рек, которые защитят эти территории от застройки. В предгорной зоне предполагается установить режим особо охраняемой природной территории, что фактически вводит запрет на строительство, способное навредить экологии.

"Корректировка также направлена на снижение плотности застройки: вместо нормативных 330 человек на гектар закладывается около 260, а в отдельных районах – еще ниже. Это позволит сбалансировать развитие инженерной и социальной инфраструктуры и ограничить чрезмерные амбиции застройщиков", – сказал Алтай Сатыбалдиев.

Напомним, общественные слушания по проекту обновленного Генерального плана города пройдут с 24 по 26 декабря текущего года.

Фото: акимат Алматы

Айсулу Омарова
