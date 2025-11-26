#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Общество

Алматы усиливает архитектурно-градостроительный контроль в рамках реализации обновленного Генплана

строители, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:26 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы продолжается системная работа по внедрению обновленного Генерального плана, которая сопровождается усилением архитектурно-градостроительного контроля.

Как сообщил заместитель акима города Бейбут Шаханов на площадке Региональной службы коммуникаций, реализация стратегических решений в сфере развития городской среды осуществляется через Градостроительный совет и органы архитектурно-строительного контроля.

"Градсовет является коллегиальным консультационным органом, рассматривающим значимые проекты для города. В его состав входят независимые архитекторы, эксперты в своих областях, которые обеспечивают общественный контроль за реализуемыми проектами, при этом государственные органы не имеют права голоса в градсовете", – рассказал Бейбут Шаханов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 2022 по 2025 год проведено 26 заседаний Градсовета, рассмотрено 395 проектов, из которых одобрено менее половины – 47,8%. Особое внимание при рассмотрении проектов уделяется фасадным решениям, применению современных технологий строительства, уровню плотности населения и соответствию архитектурного облика окружающей застройке.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Не менее важным направлением является государственный архитектурно-строительный контроль. Только в текущем году проведено более 1300 внеплановых проверок, наложено административных штрафов на 350 млн тенге, выдано более 600 предписаний на устранение нарушений. Основной акцент – качество строительно-монтажных работ и ответственность всех участников строительного процесса – от подрядчиков до проектных и надзорных организаций.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Нами ведется системная работа по усилению контроля за производством строительно-монтажных работ. При этом лишение лицензий – один из наиболее эффективных механизмов очистки рынка от недобросовестных компаний. В этом году 5 строительных компаний лишены лицензий на строительство и две организации, осуществляющие функции технического надзора, лишены аккредитации", – подчеркнул замакима.

Активно ведется и претензионно-исковая работа. С начала года в суды подано около 80 исков, половина из которых уже удовлетворена. Из них 42 иска касаются полного или частичного сноса объектов, и в целом по городу с начала года снесено 38 незаконных строений, еще 70 объектов ожидают сноса.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам Бейбута Шаханова, главная цель – выстроить прозрачную и эффективную систему контроля, где каждый процесс – от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию – осуществляется в строгом соответствии с законодательством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Перестановки в акимате Алматы: назначен новый глава Управления градостроительного контроля
14:39, 04 сентября 2025
Перестановки в акимате Алматы: назначен новый глава Управления градостроительного контроля
В Алматы сменили руководителя Управления градостроительного контроля
11:08, 30 апреля 2024
В Алматы сменили руководителя Управления градостроительного контроля
Разработаны правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Туркестана
09:48, 18 марта 2025
Разработаны правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования Туркестана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: