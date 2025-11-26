Алматы усиливает архитектурно-градостроительный контроль в рамках реализации обновленного Генплана

В Алматы продолжается системная работа по внедрению обновленного Генерального плана, которая сопровождается усилением архитектурно-градостроительного контроля.

Как сообщил заместитель акима города Бейбут Шаханов на площадке Региональной службы коммуникаций, реализация стратегических решений в сфере развития городской среды осуществляется через Градостроительный совет и органы архитектурно-строительного контроля.

"Градсовет является коллегиальным консультационным органом, рассматривающим значимые проекты для города. В его состав входят независимые архитекторы, эксперты в своих областях, которые обеспечивают общественный контроль за реализуемыми проектами, при этом государственные органы не имеют права голоса в градсовете", – рассказал Бейбут Шаханов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 2022 по 2025 год проведено 26 заседаний Градсовета, рассмотрено 395 проектов, из которых одобрено менее половины – 47,8%. Особое внимание при рассмотрении проектов уделяется фасадным решениям, применению современных технологий строительства, уровню плотности населения и соответствию архитектурного облика окружающей застройке.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Не менее важным направлением является государственный архитектурно-строительный контроль. Только в текущем году проведено более 1300 внеплановых проверок, наложено административных штрафов на 350 млн тенге, выдано более 600 предписаний на устранение нарушений. Основной акцент – качество строительно-монтажных работ и ответственность всех участников строительного процесса – от подрядчиков до проектных и надзорных организаций.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Нами ведется системная работа по усилению контроля за производством строительно-монтажных работ. При этом лишение лицензий – один из наиболее эффективных механизмов очистки рынка от недобросовестных компаний. В этом году 5 строительных компаний лишены лицензий на строительство и две организации, осуществляющие функции технического надзора, лишены аккредитации", – подчеркнул замакима.

Активно ведется и претензионно-исковая работа. С начала года в суды подано около 80 исков, половина из которых уже удовлетворена. Из них 42 иска касаются полного или частичного сноса объектов, и в целом по городу с начала года снесено 38 незаконных строений, еще 70 объектов ожидают сноса.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По словам Бейбута Шаханова, главная цель – выстроить прозрачную и эффективную систему контроля, где каждый процесс – от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию – осуществляется в строгом соответствии с законодательством.