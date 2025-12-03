На развитие регионов не хватает порядка 100 млрд тенге – депутат о бюджете до 2028 года

Фото: Zakon.kz

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев 3 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал о некоторых нюансах взаимодействия парламентариев и правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, большинство ответов Кабмина на вопросы депутатов является банальной отпиской. "Порядка 40-60% ответов, которые мы получаем, – это отписка со стороны правительства. Принцип Слышащего государства исполняется только в качестве ответа – правительство умеет сейчас виртуозно отвечать, но конкретных действий и результатов мы по тем или иным вопросам не видим", – сказал Бейсенбаев. Также он подчеркнул, что каждый пятый документ ПСД становится негодным из-за затянутых сроков. "Каждый четвертый социальный государственный объект является долгостроем. А в каждом третьем объекте наблюдается нехватка финансирования. Например, в плане бюджета на 2026-2028 годы у нас на развитие регионов не хватает порядка 100 млрд тенге. Получается, одна треть всех социальных объектов теперь будет простаивать", – добавил депутат. Ранее мы писали о росте налоговых поступлений.

