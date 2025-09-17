Депутат предложил усилить ответственность родителей за детей из-за трагических случаев

Депутат Елнур Бейсенбаев 17 сентября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса выразил обеспокоенность трагедиями среди школьников, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, среди детей и подростков продолжают фиксировать правонарушения и даже тяжкие преступления. В подтверждение он привел примеры из Жамбылской области, где с начала учебного года произошло сразу три трагических случая с участием школьников.

"Всего за 15 дней в одном регионе трое школьников стали жертвами – это тревожный сигнал. Официальная статистика также вызывает обеспокоенность. Так, в 2024 году было зарегистрировано 1973 преступления с участием подростков. Из них 130 – особо тяжкие преступления. Только за восемь месяцев текущего года зарегистрировано 938 преступлений. Есть риск, что годовой показатель подростковой преступности превзойдет показатель прошлого года. Особенно ситуация обострилась в Шымкенте – 131 случай, Алматы – 115 и Астане – 92. Эти трагедии – не проблемы отдельных школ или регионов, а показатель пробелов в системе воспитания в обществе", – добавил он.

По его словам, в школах приоритет отдан качеству знаний, в то время как воспитательная работа остается формальной. Это приводит к недостатку взаимного уважения и умению решать конфликты мирным путем среди учащихся.

"Наблюдается психологический кризис среди подростков. Сегодня у детей снижена способность контролировать свой гнев и эмоции. Сегодня у детей низкая способность управлять своими эмоциями и агрессией. Количество и качество школьных психологов не решает эту проблему. Работа ювенальной полиции и комиссий по делам несовершеннолетних носит формальный характер. Необходимо повысить ответственность родителей за воспитание детей, их поведение и даже круг общения. Следует на законодательном уровне закрепить норму, что родители несут ответственность за поступки ребенка до достижения им совершеннолетия", – дополнил Елнур Бейсенбаев.

Мажилисмен отметил и проблему чрезмерного увлечения детей смартфонами.

"По данным международных исследований, это негативно отражается на психике и социальном поведении подростков. В то же время в ряде развитых стран уже вводятся ограничения на использование смартфонов в школах, и практика показывает: такие меры повышают успеваемость и способствуют укреплению живого общения между сверстниками", – озвучил депутат.

По этому он предлагает ограничить массовое использование смартфонов в школах. Он считает, что таким образом укрепится дружба между детьми за счет формирования их тесного живого общения вместо онлайн-взаимодействия. А также проводить спортивные и массовые мероприятия для укрепления командного духа, взаимного уважения и привития ценностей законопослушания.

Помимо этого, он предлагает внедрить во всех школах антибуллинговые программы, усилить психологическую службу в школах и внедрить программы по управлению эмоциями, предотвращению агрессии и мирному урегулированию конфликтов.

15 сентября стало известно, что в Жамбылской области школьник погиб после драки.

Почти аналогичная трагедия произошла в Таразе 1 сентября 2025 года. Тогда между подростками возникла ссора. Во время конфликта один из школьников получил ножевое ранение и скончался.