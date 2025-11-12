Можно ли двум мужчинам держаться за руки в Казахстане – ответил депутат

Фото: freepik

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев 12 ноября 2025 года в кулуарах Мажилиса ответил, будет ли считаться пропагандой ЛГБТ ситуация, когда двое мужчин идут, держась за руки, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат подчеркнул, что существуют личные границы и личные права, а проявление чувств не запрещается. "ЛГБТ-сообществу жить в Казахстане запрета нет. Только пропаганда, когда они аргументированно говорят о том, что мы должны их поддерживать. Они тоже являются частью этого общества и призывают вступить в союз или рассказывают, что это дело благое, призывают общество – вот это и есть пропаганда. А если, например, они в парке держатся за руку – это не считается пропагандой. Это их личные границы, и тут вообще вопросов нет. Это не пропаганда. Тут вообще вопросов нет", – озвучил он. 12 ноября 2025 года депутаты Мажилиса во втором чтении приняли поправки в части запрета на пропаганду ЛГБТ.

