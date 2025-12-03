#Казахстан в сравнении
Общество

На какой стадии введение гибкого графика работы для родителей маленьких детей

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:01 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Каракат Абден в СЦК 3 декабря 2025 года рассказала о планах предоставить родителям, имеющим маленьких детей, возможность пересмотреть рабочий график, передает корреспондент Zakon.kz.

Каракат Абден рассказала, что депутаты ведут работу непосредственно с Трудовым кодексом.

"Чтобы родители, имеющие малолетних детей, имели возможность укороченного, гибкого графика работы", – сказала она.

Она объяснила, что дает такая норма.

"Это позволит им больше времени проводить с детьми. Это частичное решение вопроса безопасности детей – чтобы родители могли сами забрать из школы или детского сада ребенка. И речь идет не только о матерях. Возможность укороченного рабочего дня, я считаю, должен иметь и отец", – заявила депутат.

Ранее Каракат Абден отметила, что сокращенный рабочий день для работающих родителей – это не льгота и не уступка, а инструмент сохранения института семьи, укрепления здоровья нации и обеспечения гармоничного развития ребенка.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
