Туризм

Имантау-Шалкарский курорт модернизируют к 2027 году

СКО, туризм, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 17:12 Фото: pixabay
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал о планах по развитию туризма в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что в Северо-Казахстанской области ведется системная работа по развитию туристической отрасли.

"В курортной зоне Имантау-Шалкар сегодня функционируют 46 объектов размещения почти на 4 тыс. койко-мест, из них девять работают круглый год. Сейчас реализуются 15 инвестиционных проектов по строительству современных круглогодичных эко-отелей и глэмпингов на общую сумму 3,3 млрд тенге. Завершить их планируют в 2026-2027 годах", – добавил он.

Параллельно развивается, по его словам, транспортная инфраструктура. В частности, за последние два года за счет местного бюджета отремонтировано 20,1 км автодорог на 1,7 млрд тенге.

"Для обеспечения качественной связи прокладывается волоконно-оптическая линия интернета к объектам размещения. Особое внимание уделяется безопасности туристов. В курортной зоне создана туристическая полиция, установлены два модульных водно-спасательных поста на озерах Шалкар и Имантау, завершается благоустройство прилегающих территорий. Проводится постоянный мониторинг условий пребывания, чтобы отдых был комфортным и безопасным", – заверил глава регионы.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал, что делается для развития региона.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
