Имантау-Шалкарский курорт модернизируют к 2027 году

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 года рассказал о планах по развитию туризма в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что в Северо-Казахстанской области ведется системная работа по развитию туристической отрасли. "В курортной зоне Имантау-Шалкар сегодня функционируют 46 объектов размещения почти на 4 тыс. койко-мест, из них девять работают круглый год. Сейчас реализуются 15 инвестиционных проектов по строительству современных круглогодичных эко-отелей и глэмпингов на общую сумму 3,3 млрд тенге. Завершить их планируют в 2026-2027 годах", – добавил он. Параллельно развивается, по его словам, транспортная инфраструктура. В частности, за последние два года за счет местного бюджета отремонтировано 20,1 км автодорог на 1,7 млрд тенге. "Для обеспечения качественной связи прокладывается волоконно-оптическая линия интернета к объектам размещения. Особое внимание уделяется безопасности туристов. В курортной зоне создана туристическая полиция, установлены два модульных водно-спасательных поста на озерах Шалкар и Имантау, завершается благоустройство прилегающих территорий. Проводится постоянный мониторинг условий пребывания, чтобы отдых был комфортным и безопасным", – заверил глава регионы. Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал, что делается для развития региона.

