Могут ли казахстанцы установить брекеты детям по ОСМС
В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) 4 декабря 2025 года выступили с заявлением, согласно которому рассылка является недостоверной.
Подобные проекты на сегодняшний день, по данным пресс-службы фонда, не проводились.
"Дети могут рассчитывать как на экстренные, так и на плановые стоматологические услуги, в том числе лечение кариеса и пульпитов, распломбирование каналов, удаление зубов, лечение периодонтита, вскрытие абсцессов, операции пластики, санация пародонтальных карманов, а также профилактические процедуры (герметизация фиссур, реминерализация, миотерапия и др.)".Пресс-служба ФСМС
При этом по ОСМС детям предусмотрена и ортодонтическая помощь: при наличии врожденной патологии челюстно-лицевой области, а также детям из малообеспеченных семей – при наличии зубочелюстных аномалий.
Далее отмечено, что в перечень этих услуг входят консультация ортодонта, ортодонтическая помощь детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий (ортодонтическая пластинка), ортодонтическая коррекция, комплексное первичное обследование, снятие слепков, пришлифовка молочных и постоянных зубов, а также ортопантомография.
Медицинская помощь детям с врожденными и приобретенными деформациями челюстно-лицевой области оказывается по показаниям врача-стоматолога в амбулаторных условиях либо челюстно-лицевым хирургом в медицинских организациях, оказывающих стоматологическую или челюстно-лицевую помощь.
Стоит уточнить, что в плановом порядке стоматологическую помощь могут получать дети и беременные.
В экстренном порядке стоматологическая помощь предоставляется:
- детям;
- беременным;
- пенсионерам и ветеранам ВОВ;
- лицам с инвалидностью I, II, III групп;
- получателям адресной социальной помощи;
- пациентам с инфекционными, социально значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;
- неработающим лицам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью или лицом с инвалидностью первой группы;
- многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа".
"Решение о квалификации конкретного случая как экстренного, включая наличие острой боли, принимается врачом-стоматологом на основании клинической оценки состояния пациента".Пресс-служба ФСМС
