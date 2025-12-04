#Казахстан в сравнении
Общество

Могут ли казахстанцы установить брекеты детям по ОСМС

девочка, брекеты, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 10:35 Фото: pexels
В Казнете распространяют информацию о якобы запуске пилотного проекта в Алматы, Астане, Шымкенте и некоторых областях Казахстана по установке брекетов и имплантов для детей в возрасте до 18 лет по системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

В Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) 4 декабря 2025 года выступили с заявлением, согласно которому рассылка является недостоверной.

Подобные проекты на сегодняшний день, по данным пресс-службы фонда, не проводились.

"Дети могут рассчитывать как на экстренные, так и на плановые стоматологические услуги, в том числе лечение кариеса и пульпитов, распломбирование каналов, удаление зубов, лечение периодонтита, вскрытие абсцессов, операции пластики, санация пародонтальных карманов, а также профилактические процедуры (герметизация фиссур, реминерализация, миотерапия и др.)".Пресс-служба ФСМС

При этом по ОСМС детям предусмотрена и ортодонтическая помощь: при наличии врожденной патологии челюстно-лицевой области, а также детям из малообеспеченных семей – при наличии зубочелюстных аномалий.

Далее отмечено, что в перечень этих услуг входят консультация ортодонта, ортодонтическая помощь детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий (ортодонтическая пластинка), ортодонтическая коррекция, комплексное первичное обследование, снятие слепков, пришлифовка молочных и постоянных зубов, а также ортопантомография.

Медицинская помощь детям с врожденными и приобретенными деформациями челюстно-лицевой области оказывается по показаниям врача-стоматолога в амбулаторных условиях либо челюстно-лицевым хирургом в медицинских организациях, оказывающих стоматологическую или челюстно-лицевую помощь.

Стоит уточнить, что в плановом порядке стоматологическую помощь могут получать дети и беременные.

В экстренном порядке стоматологическая помощь предоставляется:

  • детям;
  • беременным;
  • пенсионерам и ветеранам ВОВ;
  • лицам с инвалидностью I, II, III групп;
  • получателям адресной социальной помощи;
  • пациентам с инфекционными, социально значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;
  • неработающим лицам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью или лицом с инвалидностью первой группы;
  • многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа".
"Решение о квалификации конкретного случая как экстренного, включая наличие острой боли, принимается врачом-стоматологом на основании клинической оценки состояния пациента".Пресс-служба ФСМС

Немного ранее мы рассказывали, что с 4 декабря 2025 года прекращается прием заявок на оплату офтальмологических услуг за счет единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) через платформу enpf-otbasy.kz.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
