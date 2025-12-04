Что делает медавиацию Акмолинской области одной из самых важных служб региона

Работа, где цена ошибки – человеческая жизнь, а единственный запас времени – минуты. Так проходит каждый день Акмолинской медиавиации. Здесь не бывает дежурных рейсов и привычных маршрутов.

Здесь не бывает дежурных рейсов и привычных маршрутов. Каждый вызов – это новая история борьбы за жизнь: за ребенка, за роженицу, за человека, который попал в беду там, где нет возможности ждать. Именно поэтому регион держит медавиацию в постоянной готовности – круглосуточно, без выходных и праздников.

С начала года экипажи совершили 350 выездов санитарного автотранспорта и 60 срочных вылетов вертолета ЕС-145 – того самого, что стоит на готовности в аэропорту Кокшетау и поднимается в воздух даже тогда, когда погода ставит под сомнение возможность полета.

Основные вызовы повторяют географию человеческой уязвимости: беременные женщины, дети, пациенты с острым коронарным синдромом, тяжелейшие ДТП. Бывают дни, когда экипаж делает по два вылета подряд, доставляя пациентов в профильные центры быстрее, чем можно успеть подготовить новые документы.

"Первого апреля бригада подняла вертолет в сторону Степногорска – там в ДТП пострадали два ребенка. Их диагнозы говорили сами за себя: политравма, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, шок, кома 2-3 степени. В таких случаях не существует "потом" – только "сейчас". Детей доставили в Кокшетаускую областную детскую больницу, и сегодня оба выписаны. Это пример того, когда своевременная эвакуация становится решающим фактором выживания", – привели пример в облздраве.

Другой вылет – в Жаксынский район, где у молодой женщины возникли тяжелые осложнения после родов: маловодие, преждевременная отслойка плаценты, массивная кровопотеря, хроническая гипертензия. Бригада вместе с реаниматологом перинатального центра обеспечила транспортировку в Кокшетау, где пациентке оказали всю необходимую помощь.

Региону пришлось поднимать вертолет и для эвакуации двух малышей – 2020 и 2023 годов рождения – с ожогами 2–3 степени. В подобных случаях счет идет не просто на часы – на реакцию организма ребенка, который не может ждать.

Чтобы такие миссии выполнять безопасно и качественно, Акмолинская область усиливает материально-техническую базу. В этом году приобретен современный транспортировочный кювез, позволяющий перевозить новорожденных весом от 500 граммов – то есть самых маленьких пациентов, которым нужна высокотехнологичная помощь уже в первые часы жизни.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Акмолинской области

За каждым вылетом стоит команда, которая знает: их работа – на границе человеческих возможностей. Они поднимаются в воздух при любой сложности ситуации, в любое время суток. Они работают там, где дороги заканчиваются, а надежда только взлетает.

Медавиация – один из тех примеров, где достижения региона измеряются не в цифрах, а в спасённых людях. И этих людей – все больше.