В Акмолинской области началось празднование Наурыза

В этом году в Акмолинской области Наурыз мейрамы проходит в новом формате. Праздничная декада Наурызнама охватывает широкий временной интервал с 14 по 23 марта, и каждый день будет посвящен соответствующей тематике.

Первый день Наурызнама начался с Көрісу күні. Следуя древней традиции, впервые акмолинские артисты приветствовали своих коллег из Северо-Казахстанской области на границе двух регионов после долгой зимы. Песней и теплыми словами встретили соседей ведущий солист областной филармонии имени Үкілі Ыбырай Жанат Есов, коллективы фольклорного ансамбля "Айнаколь" и лауреат международных конкурсов ансамбля танца "Гәкку".

"Такой яркий праздник, который служит примером дружбы, имеет большое значение. Поэтому на сегодняшнем мероприятии от всей души поздравляем всех с Көрісу күні", – приветствовала коллег руководитель управления культуры Айгуль Сабитова.

Сегодня настоящий праздник устроил жителям областного центра в первый день декады празднования Наурыз мейрамы фольклорный ансамбль "Кербез сулу", имеющий 25-летнюю историю, лауреат международных и республиканских конкурсов. Гостей и посетителей ТРЦ "Рио" ждал великолепный часовой концерт и угощение баурсаками.

Фото: УВП

Пришедшие с особой теплотой встречали каждый выход артистов, сопровождая выступления эмоциями и аплодисментами. При поддержке управления культуры Акмолинской области в торгово-развлекательном центре "Рио" впервые в рамках проекта "Ғасырлар үні", направленного на поддержку креативной индустрии, была организована "Зона space", где вниманию жителей Кокшетау были предложены выставка национальной кухни "Ұлт дәмі" и мастеров декоративно-прикладного искусства.



Как добавили в управлении культуры Акмолинской области, всего в регионе пройдет более 5 тыс. праздничных мероприятий. Так, с 13 по 23 марта запланированы интересные проекты, среди которых проведение исторической реконструкции древних традиций, фестивалей Наурыз коже, семейных ансамблей, национальных инструментов, конкурсы "Келіндер", "Әжелер", благотворительные выездные концерты, акции, конкурсы детского творчества, челленджи национальной кухни, орнаментов и одежды, а также многое другое.

Фото: УВП

Масштабные празднования пройдут и в районах области. К примеру, в ауле известного поэта, акына Биржан сала состоятся театрализованная постановка, состязания по национальным видам спорта, посвященные 190-летию известного казахского композитора.

Фото: УВП