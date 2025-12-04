Возмещение за коммунальные платежи: что важно знать казахстанцам

В Казахстане много лет действует система жилищной помощи. Эта мера господдержки из местного бюджета снижает нагрузку на кошельки наиболее нуждающихся граждан, компенсируя часть расходов на содержание жилья и оплату коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Жилищная помощь предоставляется гражданам, постоянно зарегистрированным и проживающим в своем единственном жилье, а также арендаторам жилья из государственного жилищного фонда и арендаторам жилья, предоставленного местными исполнительными органами в частном секторе.

Помощь предоставляется по месту постоянной регистрации. Подать заявление можно онлайн через портал eGov (если это предусмотрено в регионе) или офлайн – в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Жилищная помощь остается ключевым инструментом социальной поддержки для уязвимых слоев населения в период поэтапного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Механизм адресной компенсации позволяет смягчить нагрузку на семьи с низкими доходами, обеспечивая баланс между социальной защитой и необходимостью инвестиций в инфраструктуру.

Фото: ranking.kz

Как отмечает Ranking, с августа 2025 года жилищную помощь считают по-новому. Теперь размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:

Газоснабжение – не более 15 куб. м на человека. Электроснабжение – в соответствии с нормами, установленными региональным уполномоченным органом, регулирующим деятельность в сфере естественных монополий. Водоснабжение или водоотведение для потребителя:

– холодная вода – не более 4 куб. м на человека;

– горячая вода – не более 2 куб. м на человека.

4. Теплоснабжение – не более 0,025 Гкал на человека.

5. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (вывоз мусора) – не более 650 тг на человека.

6. Обслуживание лифтов – не более 1300 тг на квартиру.

7. Услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций – не более 1399 тг на абонента.

8. Расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума – не более 60 тг за кв. м.

9. Арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда – не более 120 тг за кв. м.

10. Норма квадратуры на человека – 18 кв. м полезной площади, но не более фактически занимаемой площади, для одиноко проживающего – не более 30 кв. м.

Фото: ranking.kz

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 октября текущего года казахстанцам суммарно назначена жилищная помощь в размере 453,4 млн тг. Жилищная помощь назначена 9,6 тыс. семей, средний размер выплаты за квартал на семью составляет 4,6 тыс. тг.

Наибольшие общие объемы выплат пришлись на Костанайскую (60,4 млн тг), Жамбылскую (55,1 млн тг) и Кызылординскую (54,3 млн тг) области. Наибольшая численность членов семей, получивших выплаты, наблюдалась в Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областях.

Самые значительные средние размеры выплат в секторе были отмечены в Туркестанской области (7,9 тыс. тг), Шымкенте (7,3 тыс. тг) и Кызылординской области (6,9 тыс. тг).

За полный 2024 год общая сумма жилищной помощи составила 592,1 млн тг. Эти выплаты получили 17,55 тыс. членов семей, которым была назначена жилищная помощь. За год сумма выплаченной помощи сократилась на 42,7%, а численность членов семей получателей – на 64,3%.

Для лучшего понимания принципа расчета жилищной помощи приведен конкретный упрощенный пример.

Фото: ranking.kz

Система жилищной помощи ориентирована прежде всего на семьи с низким доходом, независимо от их статуса. Пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи или любые другие категории получают поддержку на равных условиях, если действительно нуждаются в ней. Эти домохозяйства защищены от резких изменений тарифов: механизм жилищной помощи компенсирует рост расходов и позволяет сохранить доступность коммунальных услуг.

При этом действуют инструменты проверки, которые помогают исключать из системы недобросовестных получателей, гарантируя, что помощь направляется тем, кому она действительно необходима.

Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2025 года не будут повышать тарифы на коммунальные услуги в рамках мер по сдерживанию инфляции.

