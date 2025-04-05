Изменения в системе ОСМС: что важно знать казахстанцам про единую систему оплаты медпомощи
Внедрение ЕСОМП начато в рамках поручения главы государства о повышении эффективности системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в сфере здравоохранения.
"Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС. В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны".Пресс-служба МЗ РК
По данным Минздрава, новая цифровая система позволит обеспечить:
- прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые "приписки";
- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
"Данные системы нацелены на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков. Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации систему здравоохранения на потребности пациентов".Пресс-служба МЗ РК
Эффективность новой системы, как подчеркнули в ведомстве, подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области.
В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тыс. фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок.
По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера.
"Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение".Пресс-служба МЗ РК
26 марта 2025 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, что дадут казахстанцам поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). О том, на какие медуслуги имеет право застрахованный по ОСМС, можете узнать по ссылке.