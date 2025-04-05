#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
504.34
556.34
5.97
Общество

Изменения в системе ОСМС: что важно знать казахстанцам про единую систему оплаты медпомощи

Изменения в системе ОСМС: что важно знать казахстанцам про единую систему оплаты медпомощи, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 11:11 Фото: Telegram/DenMinPR
В Казахстане начато внедрение Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП). Об этом сегодня, 5 апреля 2025 года, заявили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Внедрение ЕСОМП начато в рамках поручения главы государства о повышении эффективности системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в сфере здравоохранения.

"Новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС. В марте текущего года пилотная реализация единой платежной системы начата в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны".Пресс-служба МЗ РК

По данным Минздрава, новая цифровая система позволит обеспечить:

  • прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
  • исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
  • автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые "приписки";
  • гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
"Данные системы нацелены на эффективное использование финансовых средств, исключение приписок и уменьшение доли коррупционных рисков. Автоматизированная система контроля качества медуслуг будет мотивировать медорганизации систему здравоохранения на потребности пациентов".Пресс-служба МЗ РК

Эффективность новой системы, как подчеркнули в ведомстве, подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области.

В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тыс. фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок.

По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера.

"Благодаря нововведению финансирование медицинских услуг станет более справедливым и эффективным, а пациенты смогут рассчитывать на более качественное и своевременное лечение".Пресс-служба МЗ РК

26 марта 2025 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, что дадут казахстанцам поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). О том, на какие медуслуги имеет право застрахованный по ОСМС, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
К казахстанцам с важным предупреждением по поводу алиментов обратилась прокуратура
Общество
12:15, Сегодня
К казахстанцам с важным предупреждением по поводу алиментов обратилась прокуратура
Ущерб в 30 млрд тенге: появились новые подробности по делу шести МФО в Алматы
Общество
11:07, Сегодня
Ущерб в 30 млрд тенге: появились новые подробности по делу шести МФО в Алматы
СпецЦОНы Алматы изменили график работы из-за регистрации мопедов
Общество
10:43, Сегодня
СпецЦОНы Алматы изменили график работы из-за регистрации мопедов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: