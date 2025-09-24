Подорожает ли коммуналка в Казахстане до конца 2025 года

В Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики (МНЭ) Казахстана сегодня, 24 сентября, рассказали, повысятся ли тарифы на коммунальные услуги до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, в Казахстане продолжается реализация мер по сдерживанию инфляции на уровне 10-11% и недопущению роста тарифов на коммунальные услуги для населения до конца текущего года.

"Эти шаги позволяют удерживать цены в социально значимых сферах и одновременно поддерживать стабильность экономики... Сдерживанию роста тарифов способствует перенос части запланированных корректировок и использование долгосрочного финансирования. Важно отметить, что новых заявок от субъектов естественных монополий на пересмотр тарифов не ожидается, что исключает дополнительные повышения для населения". Пресс-служба КРЕМ МНЭ РК

Одновременно, как отметили в ведомстве, государство сохраняет адресные меры поддержки для социально уязвимых категорий граждан.

"Механизм жилищной помощи, реализуемый через местные исполнительные органы, предусматривает компенсацию расходов в тех случаях, когда коммунальные платежи составляют 5-10% от дохода семьи. Разница покрывается за счет бюджета акиматов". Пресс-служба КРЕМ МНЭ РК

При этом, как подчеркнули в комитете, привлечение инвестиций в коммунальную отрасль остается приоритетом государственной политики.

"Несмотря на заморозку тарифов, ремонтные и модернизационные работы выполняются в плановом порядке, что обеспечивает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, снижает уровень износа сетей и повышает качество предоставляемых услуг". Пресс-служба КРЕМ МНЭ РК

В целом, согласно предоставленной информации, в 2025 году общий объем необходимых инвестиций составляет порядка 643 млрд тенге.

"Эти средства направлены на ремонт 8542 км инженерных сетей по всей стране. Все процедуры закупок завершены, строительные и ремонтные работы ведутся в соответствии с утвержденным сезонным графиком". Пресс-служба КРЕМ МНЭ РК

Ранее стало известно, что в Алматы и Алматинской области могут повысить тариф на электроэнергию. При этом в КРЕМ заявили, что "повышение тарифа для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию исключительно для собственных нужд, не ожидается".