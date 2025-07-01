В Бразилии 13-летний внук убил бабушку и ранил дедушку из-за обычного конфликта

В муниципалитете Франсиску-Белтран в Бразилии 13-летний подросток расправился с бабушкой и дедушкой из-за запрета сидеть в телефоне, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Ultimo segundo, сначала внук ранил дедушку, а затем выпустил пять пуль в грудь бабушки. Мужчина успел вызвать сотрудников правоохранительных органов и, несмотря на ранение, вступил в борьбу с ребенком, после чего обезоружил его.

Как уточняется, родственники растили внука с семи лет. Конфликт, по предварительной информации, начался с того, что бабушка и дедушка забрали смартфон, так как мальчик смотрел "неподобающий контент". В итоге подросток схватил пистолет дяди и открыл огонь. По словам полицейских, ради оружия школьник взломал автомобиль родственника.

Отмечает, что после случившегося ребенок скрылся в лесу, но его быстро нашли и задержали.

Crime brutal em Francisco Beltrão (PR): um menino de 13 anos matou a avó e deixou o avô ferido após ter o celular tomado. Segundo a polícia, os avós tiraram o aparelho ao descobrir que ele acessava conteúdos impróprios. Revoltado, o garoto pegou a arma do tio, que estava trancada… pic.twitter.com/1loocs2Z00 — Cidade Alerta (@cidadealerta) July 1, 2025

Ранее в Атырау вынесли приговор мужчине, который на глазах коллег убил бывшую жену в Кульсары прямо в поликлинике, где она работала.