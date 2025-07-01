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Мир

В Бразилии 13-летний внук убил бабушку и ранил дедушку из-за обычного конфликта

внук убил бабушку и ранил дедушку из-за телефона, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 01:57 Фото: pixabay
В муниципалитете Франсиску-Белтран в Бразилии 13-летний подросток расправился с бабушкой и дедушкой из-за запрета сидеть в телефоне, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Ultimo segundo, сначала внук ранил дедушку, а затем выпустил пять пуль в грудь бабушки. Мужчина успел вызвать сотрудников правоохранительных органов и, несмотря на ранение, вступил в борьбу с ребенком, после чего обезоружил его.

Как уточняется, родственники растили внука с семи лет. Конфликт, по предварительной информации, начался с того, что бабушка и дедушка забрали смартфон, так как мальчик смотрел "неподобающий контент". В итоге подросток схватил пистолет дяди и открыл огонь. По словам полицейских, ради оружия школьник взломал автомобиль родственника.

Отмечает, что после случившегося ребенок скрылся в лесу, но его быстро нашли и задержали.

Ранее в Атырау вынесли приговор мужчине, который на глазах коллег убил бывшую жену в Кульсары прямо в поликлинике, где она работала.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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