Подростка из Актобе подозревают в убийстве матери
Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют шокирующую информацию о подростке, убившем маму и ранившем бабушку. Также отмечается, что юноша был зависим от азартных игр. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области рассказали Zakon.kz подробности трагедии.
По данным из социальных сетей, подростку 16 лет.
В пресс-службе ДП подтвердили рассылку.
"В дежурную часть полиции Актобе поступило сообщение о совершении особо тяжкого преступления в одной из городских квартир. Прибывший по вызову наряд обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти".Пресс-служба ДП Актюбинской области
Кроме того, из той же квартиры была госпитализирована пожилая женщина с ножевыми ранениями.
Отмечено, что факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Подозреваемый дал признательные показания.
"Следственные действия продолжаются", – заключили стражи порядка.
24 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) раскрыли шокирующие детали убийства Яны Легкодимовой.
