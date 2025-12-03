#Казахстан в сравнении
Происшествия

Подростка из Актобе подозревают в убийстве матери

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 16:30 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют шокирующую информацию о подростке, убившем маму и ранившем бабушку. Также отмечается, что юноша был зависим от азартных игр. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области рассказали Zakon.kz подробности трагедии.

По данным из социальных сетей, подростку 16 лет.

В пресс-службе ДП подтвердили рассылку.

"В дежурную часть полиции Актобе поступило сообщение о совершении особо тяжкого преступления в одной из городских квартир. Прибывший по вызову наряд обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Кроме того, из той же квартиры была госпитализирована пожилая женщина с ножевыми ранениями.

Отмечено, что факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Подозреваемый дал признательные показания.

"Следственные действия продолжаются", – заключили стражи порядка.

24 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) раскрыли шокирующие детали убийства Яны Легкодимовой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
