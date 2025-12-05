До -15°С и метели: Казахстан ждет арктический холод

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 6, 7 и 8 декабря 2025 года по стране. Согласно данным специалистов, морозы совсем близко, сообщает Zakon.kz.

Как следует из заявления метеорологов, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега.

"На севере, востоке, в центре страны намечается низовая метель". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по всей республике стоит ждать туманы и гололед.

"Постепенно с районов о. Новая Земля на запад республики будет смещаться арктический антициклон, который затем перемещаясь по республике принесет значительное понижение температур", – подчеркнули синоптики.

Температурные показатели к 8 декабря будут следующими:

на северо-западе -5-13°С,

на севере -10-15°С с дальнейшим понижением.

Тем временем мы рассказывали, что в Северо-Казахстанскую область пришла зима, больше похожая на европейскую. Вместо привычных морозов и ветров – дожди и теплая погода. Снега в регионе почти нет. Жители в соцсетях удивляются: в начале декабря в регионе расцвели анютины глазки.