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Законодательство РК

Снегопады и метели накроют Казахстан 7 декабря

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 17:49 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике 7 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на большей части территорий РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег.

"На юге, юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега. Под влиянием поля высокого давления на западе, юго-западе республики ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.

По республике ожидаются туманы, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – метель.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды с 7 по 9 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Подробнее можно узнать здесь

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