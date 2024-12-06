Снегопады и метели накроют Казахстан 7 декабря

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в республике 7 декабря, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на большей части территорий РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидается снег.

"На юге, юго-востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега. Под влиянием поля высокого давления на западе, юго-западе республики ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.

По республике ожидаются туманы, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – метель.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды с 7 по 9 декабря 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана. Подробнее можно узнать здесь.

