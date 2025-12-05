На север Казахстана пришла "европейская зима": без морозов и цветущие анютины глазки

В Северо-Казахстанскую область пришла зима, больше похожая на европейскую. Вместо привычных морозов и ветров ноября и декабря – дожди и теплая погода. Снега в регионе почти нет, сообщает Zakon.kz.

Жители в соцсетях удивляются: в начале декабря в регионе расцвели анютины глазки.

"Так как у нас частое прохождение циклонов, то морозная погода не может установиться. У нас считается начало зимы с момента перехода через 0°С. Раньше, по многолетним данным, самым поздним переходом через 0°С было 24-27 ноября". Наталия Левина, заместитель директора филиала РГП "Казгидромет" по СКО

В зерносеющем регионе такие погодные качели могут заметно сказаться на работе аграриев. Пока эксперты говорят, что делать выводы рано. Озимые культуры при отсутствии снега рискуют вымокнуть или вымерзнуть, если резко ударят морозы, а вот для яровых такие условия, скорее, даже в плюс.

Есть и другой нюанс: мягкая зима может помочь вредителям спокойно перезимовать, что ухудшит фитопатологическую ситуацию. Но при грамотном подходе и рациональном использовании средств защиты растений риски можно контролировать.

"Идут осадки, дождь, снег, который тает, это все впитывается в почву. Земля непромерзшая, влагу принимает. Поэтому полевая влагоемкость, осенняя влагозарядка увеличивается. На мой взгляд, лучше получить влагу в почву сейчас, чем в виде двухметровых барханов снега, который может резко растаять, и все это по кюветам разбежится. Меняется климат. Наши аграрии уже ко всему, мне кажется, готовы". Евгений Карабанов, официальный представитель Зернового союза Казахстана

Что касается дикой природы, специалисты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира отмечают в разговоре с телеканалом 24kz, что ощутимой миграции животных с приграничных российских территорий нет.

Наступившая зима, по их словам, пока даже благоприятна – сильных морозов нет, а из-за отсутствия снега животным легко добраться до корма.

Но синоптики предупреждают: с 6 декабря в регион наконец-то придет настоящая зима. Температура начнет снижаться, ожидается снег, ночью прогнозируют до минус 20, днем – около минус 15°С. Однако погодные качели продолжатся: после холодов опять прогнозируют приход теплого циклона, который вернет температуру к нулевым отметкам.

Не исключено, что Новый год североказахстанцы могут встретить без снега и при плюсовой погоде.

Зима не дошла не только на север Казахстана. Так, на Кольсайских озерах расцвели одуванчики. Кроме того, краснокнижный цветок неожиданно расцвел в декабре в горах Алматы.