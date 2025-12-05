#Казахстан в сравнении
Общество

Долги по налогам: какое наказание грозит бизнесу, рассказали в Минфине

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 16:13 Фото: pexels
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 5 декабря 2025 года разъяснил, что грозит бизнесу в случае налоговой задолженности, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов разъяснил новеллы в части принудительного взимания.

"Если сейчас налоговая задолженность взыскивается с 6 МРП (порядка 24 тыс. тенге), а задолженность по социальным отчислениям с 1 тенге, то теперь поднят порог до 20 МРП (79 тыс. тенге) и 6 МРП, соответственно", – отметил он.

Между тем, по его данным, отсутствие на сегодня порога по социальным платежам для принятия мер принудительного взыскания вовлекает в орбиту в основном малый бизнес – практически 72% из задолжников имеют долги до 6 МРП.

"До 20 МРП будут направляться только извещения об образовании налоговой задолженности, будет начисляться только пеня. Другие способы и меры применяться не будут. При задолженности от 20 до 45 МРП будет направляться уже уведомление, в случае непогашения долга будут приостанавливаться расходные операции на сумму налоговой задолженности, и только затем, опять же, если он самостоятельно не погасит долг, будут выставляться инкассовые распоряжения", – добавил вице-министр.

При задолженности свыше 45 МРП уже будут применяться опись и реализация имущества, взыскание за счет дебиторов. А при задолженности свыше 27 000 МРП в случае непогашения задолженности на протяжении трех месяцев будет применяться ограничение выезда первого руководителя юрлица.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что изменится в части взыскания долга по налогам.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
В Минфине поделились хорошими новостями для налогоплательщиков
15:48, Сегодня
В Минфине поделились хорошими новостями для налогоплательщиков
Сроки банкротства для казахстанцев с долгами до 1600 МРП планируют сократить
16:04, Сегодня
Сроки банкротства для казахстанцев с долгами до 1600 МРП планируют сократить
Минфин: Бизнес в Казахстане не ушел в тень после мониторинга мобильных переводов
11:59, 14 октября 2025
Минфин: Бизнес в Казахстане не ушел в тень после мониторинга мобильных переводов
