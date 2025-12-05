#Казахстан в сравнении
Сроки банкротства для казахстанцев с долгами до 1600 МРП планируют сократить

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 16:04 Фото: unsplash
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 5 декабря 2025 года рассказал, сколько казахстанцев на сегодня признаны банкротами, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что с момента запуска механизма банкротства физлиц с 3 марта 2023 года более 51 тыс. казахстанцев признаны банкротами. По ним списаны долги на сумму 188 млрд тенге.

"Совершенствование законодательства о банкротстве физлиц нами продолжается. В частности, на сегодня рассмотрены и приняты депутатами Мажилиса поправки по исключению ломбардов из кредиторов процедуры внесудебного банкротства, а также сокращение сроков проведения процедуры банкротства для должников-граждан, имеющих долги до 1600 МРП и не погашающих более пяти лет", – сообщил он.

5 ноября 2025 года председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, возможна ли новая кредитная амнистия в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
