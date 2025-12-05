Сроки банкротства для казахстанцев с долгами до 1600 МРП планируют сократить
Фото: unsplash
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 5 декабря 2025 года рассказал, сколько казахстанцев на сегодня признаны банкротами, передает корреспондент Zakon.kz.
Ержан Биржанов отметил, что с момента запуска механизма банкротства физлиц с 3 марта 2023 года более 51 тыс. казахстанцев признаны банкротами. По ним списаны долги на сумму 188 млрд тенге.
"Совершенствование законодательства о банкротстве физлиц нами продолжается. В частности, на сегодня рассмотрены и приняты депутатами Мажилиса поправки по исключению ломбардов из кредиторов процедуры внесудебного банкротства, а также сокращение сроков проведения процедуры банкротства для должников-граждан, имеющих долги до 1600 МРП и не погашающих более пяти лет", – сообщил он.
5 ноября 2025 года председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, возможна ли новая кредитная амнистия в Казахстане.
