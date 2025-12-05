В Минфине поделились хорошими новостями для налогоплательщиков

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 5 декабря 2025 года рассказал, что изменится в части взыскания долга по налогам, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов заявил, что Минфин поменял подход по предоставлению отсрочки/рассрочки по уплате налогов.

"Такая опция в действующем Налоговом кодексе есть, но чтобы ее получить, необходимо было предоставить залог или гарантию. Порой налогоплательщики, которые имеют задолженность, не могли банковскую гарантию или залог оформить и всегда этот инструмент тяжело было реализовать. Мы сделали опцию, при которой предусмотрено предоставление отсрочки/рассрочки без залога имущества и банковской гарантии налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП (5,9 млн тенге) на срок до 1 года. Это позволит освободить должника от проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования, а также сократить временные рамки по предоставлению рассрочки", – отметил он.

Налогоплательщик может с соответствующим заявлением обратиться в любой районный отдел госдоходов.

Кроме того, участнику горизонтального мониторинга отсрочка (рассрочка) будет предоставляться без залога имущества и банковской гарантии на срок не более 12 месяцев.

"Для производителей предусматривается возможность предоставления отсрочки уплаты НДС на импорт по товарам, предназначенным для производства продукции, сроком до одного года, то есть завозит необходимую продукцию, сырье либо товар для переработки и могут уплатить НДС позже. Сейчас НДС оплачивается прямо при прибытии при таможенной очистке", – пояснил вице-министр.

Параллельно упрощается процедура представления налоговой отчетности.

"Отменены расчеты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу, если сумма обязательств не превышает 1 млн тенге. Если сумма платежей менее 1 млн тенге, налогоплательщик будет представлять один раз только декларацию по итогам года и соответственно производить уплату. По налогу на транспортные средства отменено представление расчетов и декларации. Начисление будет производиться по данным органов дорожной полиции, как это сейчас производится по физическим лицам", – сообщил Ержан Биржанов.

Одним из важных новшеств является отказ от "штрафов" за непредставление налоговой отчетности.

"Если налогоплательщик не представит декларацию, то будет считаться, что декларация представлена с 0-ми показателями. У налогоплательщика остается право на представление дополнительной формы налоговой отчетности. Соответственно, будет исключена административная ответственность за несвоевременное представление отчетности. Здесь налицо уменьшение карательных мер на бизнес", – заверил спикер.

Ранее налоговики рассказали, какие изменения произойдут с 2026 года в части уплаты налога на добавочную стоимость (НДС).