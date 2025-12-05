#Казахстан в сравнении
Общество

Сколько задолжали казахстанцы по налогам

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 17:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 5 декабря 2025 года озвучил долг казахстанцев по налогам, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, по каким видам налогов больше всего должны казахстанцы.

"По задолженности физических лиц на 1 декабря 2025 года по налогу на имущество и налогу на транспортные средства по 827 тыс. казахстанцев сумма составляет 23 млрд тенге. В том числе основная недоимка – 15 млрд тенге и пеня 8,2 млрд тенге. Основная сумма приходится на транспортный налог, это 13,5 млрд, или 90% от всей недоимки", – сказал Ержан Биржанов.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что грозит бизнесу в случае налоговой задолженности.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
