Сколько задолжали казахстанцы по налогам
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в СЦК 5 декабря 2025 года озвучил долг казахстанцев по налогам, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, по каким видам налогов больше всего должны казахстанцы.
"По задолженности физических лиц на 1 декабря 2025 года по налогу на имущество и налогу на транспортные средства по 827 тыс. казахстанцев сумма составляет 23 млрд тенге. В том числе основная недоимка – 15 млрд тенге и пеня 8,2 млрд тенге. Основная сумма приходится на транспортный налог, это 13,5 млрд, или 90% от всей недоимки", – сказал Ержан Биржанов.
Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что грозит бизнесу в случае налоговой задолженности.
